El gran temor económico: ¿Podría haber una abrupta devaluación en el corto plazo?

El escenario económico en Argentina resulta cada vez más complejo, teniendo en cuenta el índice inflacionario y la falta de reservas en el Banco Central. La brecha entre el dólar oficial y los dólares diferenciales, es otro aspecto preocupante. El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, analizó dicha situación y la posibilidad de que el Gobierno nacional establezca una devaluación abrupta.

“Todos sabemos que el tipo de cambio está atrasado. El dólar MEP, o contado con liqui tienen un valor alto. En una situación normal, Argentina podría tener un valor menor a lo que valen los alternativos”, comenzó explicando Burgueño.

El especialista añadió que el ministro de Economía, Sergio Massa, no tiene planeado devaluar de manera abrupta, es decir, salir del dólar oficial a un dólar más alto, cercano al valor de los alternativos, “con el efecto inflación que esto tendría”. Y sumó: “La oposición busca que lo haga este Gobierno y que aplique un ajuste”.

Devaluación gradual

Burgueño sostuvo que el plan económico del Gobierno radicó en hacer una devaluación gradual y “aprovechar los momentos en los que los dólares alternativos están tranquilos para acelerar la devaluación, ir regulando, y tener una brecha, que sea menor al 50%”. “Evidentemente, esto no se logró”, dijo.

En este sentido, el especialista argumentó que hasta las elecciones de diciembre, el gobierno de Alberto Fernández seguirá con el mismo esquema económico aplicado hasta ahora.

“Si se activa el canje, probablemente el Gobierno tenga dos o tres meses para actuar sobre el tipo de cambio. De esta manera, tendrán entre US$ 4.000 y US$ 7.000 millones para trabajar sobre el dólar MEP y a través de él, sobre el resto, sobre todo el blue y contado con liqui. Si esto se concreta y se controla el dólar a estos valores, se puede llegar a unos meses más, teniendo en cuenta que puede llegar unos pesos más de afuera, de los dólares diferenciales cómo el dólar soja o el dólar malbec (vino)”, agregó.

Los requisitos

Burgueño sostuvo que “es imposible trabajar con una brecha cambiaria arriba del 100%”. Y añadió que para poder achicarla de manera gradual, se debe tener un superávit fiscal y comercial.

“Argentina tuvo un superávit comercial el mes pasado de US$ 180 millones. Tenemos un déficit fiscal de 1,9%, con una inflación anual del año pasado que pelea el 100%. Lo que se puede hacer en este contexto es trabajar con las cuestiones estructurales”, remarcó.

El economista argumentó que el impacto de una devaluación abrupta podría ser muy grave. “Hoy se dio el índice de pobreza, si esta medida se aplica, el dato se elevaría sustancialmente. Hay que tener en cuenta el fenómeno inflacionario que podría tener. El gran problema radica en cómo salir de un dólar oficial a 220 pesos, que ha perdido todo tipo de atractivo y se ha quedado atrás, y llegar a un tipo de cambio competitivo sin que esto genere mayor inflación. Esta situación no puede continuar más de un año. Hay que tener en cuenta que la sequía impactó de manera directa en la economía, que representan US$ 5.000 millones menos al Banco Central para actuar sobre el tipo de cambio”, dijo.

Finalmente, sostuvo que “evidentemente dólares a $220 no hay, ni para la gente, ni para los importadores, prácticamente no existe, porque no existe gente que liquide a ese nivel, ni hay posibilidades de acceder a esos dólares. Se debe trabajar con el tipo de cambio, esto puede ser de manera gradual o a través de un shock. Esto último, el Gobierno no lo hará”.