Los nuevos hábitos que surgen en la sociedad producto de la inflación

La inflación en Argentina sigue siendo un problema cada vez más preocupante. En febrero de 2023, alcanzó un 6,6%, y en los primeros dos meses del año, el aumento de precios fue del 13,1%. Esto significa que en los últimos 12 meses, la inflación ha sido del 102,5%, lo que es la tasa más alta desde 1991.

Esta situación está afectando directamente a la población, que ha tenido que cambiar sus hábitos de consumo y reducir gastos.

En un recorrido por las calles, MDZ le preguntó a los transeúntes: "¿Qué servicios han rescindido para llegar a fin de mes?". Desde la televisión por cable hasta un adiós a los colegios privados, estos son los "lujos" que la sociedad se daba antes y ahora no.

La mayoría de las personas que respondieron a esta pregunta afirmaron dar de bajas ciertos servicios, economizar en los gastos de alimentos y tratar de cuidar más los servicios como luz, gas y electricidad.

Pero las salidas familiares han sido las principales actividades descartadas por los encuestados. "Antes nos gustaba salir a comer a Mc Donalds, pero ahora una hamburguesa completa está arriba de los $1.500, en vez de cuatro hamburguesas, pedimos helado y es más barato, eso si, no pedimos nada caro", comentó Sebastián Díaz (47).

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

El último informe del Indec demostró que la división Alimentos y Bebidas no alcohólicas fue la de mayor aumento en febrero y escaló a 9,8%. Debido a esta suba, las personas encuestadas por MDZ aseguraron que tratan de comprar lo mínimo e indispensable. Además, comentaron que recurren a marcas de segunda mano. "Tienen un sabor parecido, pero es más barato", comentó Lautaro (19).

Un repositor de un supermercado comentó que cada vez la gente compra menos. "Por lo general, ya no llevan gaseosas y los gustitos de siempre como chocolates o cervezas. Antes era normal ver a la gente salir con carros llenos o incluso dos carros, ahora van con el carro a la mitad, sobra carro".

Los productos registraron aumentos importantes

Si bien la educación, la salud y la seguridad son los pilares fundamentales para la gente, el primero de estos deja de ser una prioridad cuando el dinero no alcanza. Beatriz Puertas (57) comentó que debido al aumento de precios decidió cambiar a su hija de un colegio privado a uno público. "Ella estaba por entrar al secundario y teníamos en mente un colegio privado que fue distinguido por Google, pero la cuota era alta y temíamos no poder pagarla en un futuro cercano si había un aumento", comentó. "No solo fui yo, varias mamás con las que charlé me dijeron lo mismo", agregó.

"Cambie la obra social por una más barata, pocas veces la uso y pagaba bastante, ahora pago menos y tengo una cobertura aceptable", comentó Marta (27). Foto: Shutterstock

Los servicios de entretenimiento también han sido prescindidos por sus costos. Nahuel Peralta (34) comentó que era fanático del futbol, pero "llegó un punto que no valía la pena y tuve que dar de baja al cable y el pack de futbol, pero prioricé el servicio de Internet porque ahí hay páginas que me permiten ver los partidos".

Algo similar hizo Norma, que dio de baja un servicio de cable y optó por los canales de aire: "Me compré una antena, la instalé gratis y ahora tengo 34 canales para ver". En caso de los servicios de Streaming, varias personas se juntan para poder pagar un plan de calidad y que tenga varios perfiles. "Con un amigo pagamos cerca de $700 cada uno y tenemos el mejor pack de HBO con 5 perfiles y full HD", comentó Pablo Queno.

La conectividad es clave en la actualidad, por lo que poseer un buen plan telefónico es importante. Estos suelen ser más baratos, pero con el objetivo de obtener o atraer más usuarios, las compañías poseen grandes planes con descuentos que hacen que los usuarios cambien de línea cada cierto tiempo. "Muchas veces acepto la promoción de una y cuando está por terminar, me paso a otra y así sucesivamente", comentó Leonel y agregó que antes no utilizaba esta táctica, pero desde que pudo mantener su mismo número, los cambios de servicios telefónicos están a la orden de las ofertas. Feria de ropa

Foto: Gentileza

La ropa usada ya no se regala o tira, ahora se revende. "Juntamos grandes bolsones de ropa y la vendemos en la feria, por un par de zapatillas te pueden dar hasta $1.000. Antes lo daba a la iglesia o a la gente que pasa pidiendo, pero ahora $5.000 son 4 días de comida", comentó Claudia Ferrer (51).