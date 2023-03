¿Se baja? Alberto Fernández sorprendió al hablar de la reelección

El presidente Alberto Fernández destacó hoy que el encuentro que mantuvo ayer con su par de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca fue "muy importante y necesario" para la Argentina y señaló que su "preocupación no pasa por ser reelecto" sino "por que no vuelvan al poder quienes nos dejaron esta deuda maldita con el Fondo Monetario Internacional".



En declaraciones radiales, recién llegado de los Estados Unidos, el presidente insistió: “Mi prioridad no es ser candidato, mi prioridad es que gane el espacio” y agregó: “Creo que para ganar las elecciones, hay que democratizar el espacio” del Frente de Todos.

En ese sentido, el jefe de Estado lamentó "el juego de las internas, de la política" y ahondó: "A veces caemos en lugares donde no debemos caer en vez de prestarle más atención a otros temas".

"No hay que sumar agresión en la interna nuestra y nadie debe ser descalificado. Una de las cosas que se reclama es el respeto en la disidencia", planteó, tras una serie de fuertes críticas que recibió de parte de dirigentes de La Cámpora.

Respecto de la reunión con Biden, Fernández sostuvo que "fue un encuentro necesario y muy útil para nosotros. Hacía mucho tiempo que buscábamos vernos en una visita oficial. Lo mejor que ha tenido este encuentro es que en exceso supero lo protocolar".

"Fue un encuentro de trabajo donde pude contar las dificultades que tenemos, las necesidades que tenemos de que nos acompañen en los organismos de crédito, como el FMI, como han hecho hasta aquí", señaló Alberto Fernández. Y agregó: "Necesitamos de inversores privados para poder explotar mejor los recursos" naturales del país.

Asimismo, el presidente se refirió a los puntos de contacto con el líder de la Casa Blanca y aseguró que "Biden expresa una mirada claramente keynesiana de la economía y en eso el peronismo y Biden se parecen". "Tenemos una mirada muy afín. Los dos compartimos una lógica keynesiana de la economía y eso nos vincula. Él tiene esa mirada de que ambos heredamos de nuestros predecesores una economía muy maltratada", añadió.

Y continuó: "Con Biden tuvimos una mirada claramente en común en el sentido de que la Argentina tiene un futuro de prosperidad evidente y que está pasando un mal trance por la sequía, pero ese futuro próspero y eminente hay que potenciarlo".