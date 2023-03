El Banco Central ya perdió US$ 1628 millones en marzo

El Banco Central de la República Argentina no cesa de ceder divisas en un mercado que sigue demandante. En la jornada el organismo terminé con signo vendedor por US$ 74 millones sin que se computen gastos extraordinarios.

Así las ventas oficiales totalizaron US$ 1.628 millones en marzo, un mes netamente vendedor sin jornadas con saldo positivo desde la primera semana.

En el año ya se vendieron unos US$ 2.688 millones y el gobierno se acerca cada vez más a perder todo lo que recaudó por el llamado dólar soja en diciembre de 2022. En esa oportunidad las cereales liquidaron en total US$ 3154 millones.

Las reservas, no obstante, no cedieron en la misma medida por cuenta de sendos préstamos de organismos multilaterales que sumaron US$ 680 a mitad de mes. Según los datos del BCRA al 23 de marzo sumaban US$ 37.606, a lo que se le deben restar US$ 169 millones de las últimas dos jornadas.