El Banco Central sumó US$ 680 millones a las reservas internacionales

Fueron dos breves comunicados, pero con ellos el Banco Central buscó dar algo de tranquilidad, en una jornada en la que el tipo de cambio informal o blue volvió a subir, generando tensión nuevamente entre los operadores.

"El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) concretó hoy el desembolso de 395 millones de dólares de un crédito otorgado a Argentina, que pasan a integrar las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina", señaló la autoridad monetaria en un breve comunicado.

Un rato antes había difundido también otro comunicado, de tono similar, indicando el ingreso a las reservas internacionales de otros 285,4 millones de dólares, originados en un crédito oportunamente gestionado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y materializado este lunes.

No es poca cosa, teniendo en cuenta que desde comienzos de marzo el Banco Central lleva perdidos US$ 920 millones, lo que impide acumular divisas y complica las posibilidades de intervención para calmar al dólar blue y otros mercados financieros.

Noticias Relacionadas El BCRA cierra una semana completa de pérdida de reservas

Dólar blue caliente

La jornada estuvo signada por un nuevo peldaño en la cotización del dólar blue, que cerró en $386 por unidad, dos pesos más que el cierre del viernes pasado.

Por su parte, el tipo de cambio oficial cerró en $ 203 para el tipo comprador y $211 para el vendedor. En cuanto al dólar mayorista, las puntas compradora y vendedora se ubicaron en $ 204,13 y $ 204,53, mientras que en los dólares financieros, el Contado con Liquidación (CCL) ya se estacionó por encima de los $400, con una marca de $ 401,53 para la compra y $ 403,33 para la venta, y el dólar MEP o Bolsa cotiza a $387,42 y $387,75 para ambas puntas.

Resultado negativo

En este contexto y pese al ingreso del dinero de los créditos el Banco Central terminó el día con ventas por US$ 261 millones para atender demanda en el mercado. Fuentes del mercado informaron que "hubo compras de YPF por US$ 20 millones para atender vencimientos de ON (Obligaciones Negociables), compras de gobiernos provinciales y adelanto del pago de importación de energía por unos US$ 262 millones".

No obstante, desde el Gobierno señalan que estos pagos estaban previstos y que, por lo tanto, no cambian la previsión de la autoridad monetaria para el primer trimestre del año.

Por otra parte, el Banco Central ya efectivizó tres desembolsos por US$ 1.000 millones cada uno del swap vigente con el Banco del Pueblo de China, de manera que en total son US$ 3.000 millones.

En el mercado aseguran que estos desembolsos le dan liquidez al BCRA. Se afirma que son parte del swap por 18.500 millones de dólares con el país asiático, en tanto hace algunas semanas se informó que unos US$ 5.000 millones serían de libre disponibilidad.