En lo que va de marzo, el Banco Central ya vendió US$ 195 millones

En una jornada en la que se negociaron cerca de US$ 394 millones de contado, el Banco Central de la República Argentina perdió alrededor de US$ 66 millones, lo que constituyó la mayor de marzo y ya cedió en las primeras seis ruedas de marzo cerca de US$ 195 millones.

En esta oportunidad fue en su totalidad para abastecer a la demanda en el mercado de cambios. Con este saldo negativo se alcanzó un rojo en 2023 de US$ 1270 millones.

Así, las reservas brutas terminaron en US$ 38.320 millones, según datos del BCRA. La sequía, y la escasa producción en consecuencia, hicieron que se aportaran al banco sólo US$ 43,61 millones.

El dólar oficial, en tanto, cotizó a $199,95. Lo que representó una suba de 27 centavos respecto del día anterior. Así se redujo el ritmo de devaluación que el BCRA le había imprimido en las últimas jornadas.