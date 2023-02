El Banco Central tuvo la mayor sangría de reservas en 15 meses

El Banco Central vendió US$ 292 millones y sufrió la mayor pérdida de reservas desde noviembre de 2021. El mayor parte del fuerte saldo negativo corresponde a la compra de gas licuado, una iniciativa anunciada días atrás por el ministro de Economía, Sergio Massa.

En total utilizó US$ 262 millones para saldar la adquisición de energía y otros US$ 30 millones para las necesidades del mercado de divisas. De esta forma, el gobierno ya acumula un total de ventas en el mes ventas por US$ 808 millones. Dejando a las reservas del BCRA en US$ 39.558 millones, por debajo de la barrera psicológica de los 40.000 millones

"Hoy se empezó a pagar los buques para energía. Es la operación que permitirá un ahorro importante este año. Economía lo estimó en US$ 1.313 millones. Para poder concretar ese ahorro, hay que anticipar la compra de GNL", dijeron desde el BCRA.

Massa había anunciado ya que se había contemplado la importación de GNL por US$ 3.465 millones a US$ 55 el millón de BTU, pero a causa de la volatilidad del precio internacional se decidió anticipar la compra por sólo US$ 20,8 el millón de BTU.