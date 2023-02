El Banco Central volvió a vender dólares y roza los US$ 40.000 millones de reservas

El Banco Central dio a conocer que vendió otros US$ 67 millones y las reservas cayeron a US$ 40.008 millones. En lo que va de la semana la entidad totalizó ventas por US$ 286 millones, un 8,3% superior a los US$ 264 millones que había vendido la semana previa.

Así el saldo negativo del BCRA ya es de US$ 434 millones en lo que va de febrero y de US$ 912 millones en las últimas diecinueve ruedas de negocios.

Hay que recordar que las reservas se habían recompuesto fuertemente en diciembre con la llegada de US$ 1.998 millones a causa de las liquidaciones del último dólar soja.

El saldo negativo del año, de todas formas, aún está en niveles aceptables de US$ 626 millones a causa de las recompras realizadas en la primera parte de enero. Pero, esto no logra calmar a los mercados que miran con preocupación el drenaje lo que pone sobre el tapete el regreso de las políticas de estímulo a exportadores para que forzar una recomposición de divisas.

Según la agencia NA, el Gobierno ya comenzó a negociar con el FMI la posibilidad de flexibilizar la meta trimestral de acumulación de reservas prevista en el acuerdo vigente para el cierre del primer trimestre del año. Esto se debe a que la tenencia neta está por caer nuevamente debajo de los US$ 5.500 millones y lo previsto es que esté al menos en US$ 7.075 millones para entonces.