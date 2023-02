Mercado Libre generó ganancias por una cifra increíble

La empresa de tecnología líder en comercio electrónico y servicios financieros, Mercado Libre, presentó su balance anual con resultados positivos récord lo que la consolida como la empresa argentina más importante.

En los últimos 12 meses, procesó más de US$ 100.000 millones en pagos, registró más de US$ 10.000 millones en ingresos, envió más de 1000 millones de paquetes a través de su propia red logística y logró un resultado operativo que superó, por primera vez, la marca de los US$ 1000 millones.

La empresa, además, logró un aumento interanual de 8,8 millones de usuarios activos. De esta forma el ecosistema superó la marca de los 148 millones.

En tanto, los ingresos netos del último trimestre alcanzaron los US$ 3.000 millones, un crecimiento del 40,9% en dólares y del 56,5% en moneda constante con respecto al mismo periodo de 2021. Para todo el año, la cifra informada en la bolsa de valores Nasdaq, fue de US$ 10.500 millones, lo que representó un crecimiento del 49,0% en dólares, según la misma comparación anual.

A partir del crecimiento constante de los márgenes brutos, la utilidad bruta de Mercado Libre fue de más de US$ 1.400 millones en el cuarto trimestre, un aumento del 70,9% en dólares con respecto al mismo periodo del año anterior. Para todo 2022, la utilidad bruta consolidada alcanzó los US$ 5.100 millones, un crecimiento del 47,7% en dólares. La utilidad operativa, en tanto, alcanzó US$ 1000 millones, es decir, tuvo un crecimiento del 134,5%.

En el desagregado por sectores, el negocio de e-commerce de la empresa logró un aumento de ingresos de 25,3% en dólares, llegando a US$ 5800 millones para todo 2022. El número total de compradores únicos en el año fue de 73,8 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 8,7%.

En el caso de la fintech, Mercado Pago, en el año 2022 le reportó ingresos netos consolidados de US$ 4.700 millones, un crecimiento del 94,2% en dólares con respecto a 2021 y llegó a un total de usuarios activos de 64,8 millones, es decir, un crecimiento interanual del 26,8%.

“Reforzamos el liderazgo de nuestro e-commerce, ganando participación de mercado en toda la operación, especialmente en Brasil y México. Nuestros esfuerzos combinados nos permitieron ser competitivos en términos de variedad, precios y envíos rápidos, del mismo modo que el uso de publicidad digital mejoró la monetización del marketplace. En fintech consolidamos nuestra oferta completa de servicios financieros, luego de 18 meses de intenso desarrollo tecnológico, lo que contribuyó a la inclusión financiera de millones de personas, que ahora tienen todo en un solo lugar, desde tarjetas y pagos hasta seguros e inversiones”, dijo Pedro Arnt, Chief Financial Officer de Mercado Libre.

La empresa cuenta con 40.548 empleados, 10.000 en la Argentina. Brasil explica el 53,8% del negocio total, Argentina el 23,7% y México el 17,7%.