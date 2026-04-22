Mercado Libre rebaja el Samsung Galaxy S25 y lo deja con 28% de descuento

Entre las publicaciones de celulares que hoy muestran rebajas en Mercado Libre , una de las que más se destaca es la del Samsung Galaxy S25 de 256 GB. El equipo se ofrece en color Icy Blue, con 12 GB de RAM, conectividad 5G y un tamaño de pantalla pensado para quienes buscan comodidad sin resignar prestaciones. A diferencia de varios modelos que empujan el tamaño de pantalla al máximo, este Samsung se mueve en un terreno intermedio con su panel de 6,2 pulgadas.

Esa medida lo vuelve una opción interesante para quienes quieren buena experiencia visual, pero sin pasar a un teléfono demasiado grande para el uso diario. Otro de los puntos que refuerzan el perfil de este Samsung es la memoria. La publicación indica que llega con 256 GB de almacenamiento interno y 12 GB de RAM, una combinación que lo deja bien posicionado para guardar fotos, videos, documentos, aplicaciones y juegos sin quedarse corto demasiado rápido.

Otro de los puntos que refuerzan el perfil de este Samsung es la memoria. La publicación indica que llega con 256 GB de almacenamiento interno y 12 GB de RAM, una combinación que lo deja bien posicionado para guardar fotos, videos, documentos, aplicaciones y juegos sin quedarse corto demasiado rápido .

En la parte fotográfica, este Samsung incorpora una cámara trasera principal de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 12 megapíxeles. Se trata de un conjunto pensado para responder bien tanto en fotos cotidianas como en videollamadas, selfies y contenido para redes sociales, uno de los usos que más peso tienen hoy al momento de elegir celular.

La ficha del producto también remarca que el equipo es compatible con redes 5G y cuenta con NFC, una herramienta que viene ganando importancia porque permite pagos inalámbricos y una conexión rápida con otros dispositivos compatibles. Son detalles que ayudan a sostener la idea de un celular preparado para un uso actual.

En seguridad, el Samsung Galaxy S25 suma desbloqueo por huella dactilar y reconocimiento facial. Esa doble posibilidad de acceso ya se volvió casi una base en equipos de gama alta, porque combina practicidad con protección de la información personal almacenada en el teléfono.

Samsung galaxy s25 El Samsung Galaxy S25 combina pantalla compacta, mucha memoria y herramientas de seguridad para el uso diario. Shutterstock

También aparece como un dispositivo liberado, algo que puede resultar atractivo para quienes quieren elegir la compañía telefónica que prefieran sin depender de una sola opción al momento de ponerlo en funcionamiento.

Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 en Mercado Libre

Según la publicación compartida, el Samsung Galaxy S25 5G de 256 GB tenía un precio anterior de $2.299.999 y ahora figura a $1.643.390, lo que representa un 28% de descuento sobre su valor original.

La oferta también muestra la posibilidad de pagarlo en 9 cuotas de $182.598,89, una alternativa que puede pesar bastante en un equipo de este rango de precio.

Con esa combinación de memoria, conectividad, cámara principal de 50 MP y una pantalla que mantiene un formato equilibrado, el Samsung Galaxy S25 se posiciona como una de las publicaciones más atractivas del momento dentro de Mercado Libre. En este caso, el precio rebajado lo deja en $1.643.390, con una baja del 28% frente al valor anterior.