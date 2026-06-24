Un subcampeón del mundo con Argentina en 2014 se ofreció como DT de San Lorenzo: "Me duele el momento del club"

Un exfutbolista surgido de San Lorenzo y que recientemente incursionó en la dirección técnica manifestó su preocupación por el presente del club.

En ese sentido, uno de los exfutbolistas más destacados surgidos de las inferiores azulgranas, que supo jugar en la Selección argentina y ser subcampeón del mundo en Brasil 2014, manifestó su preocupación por el presente del club. Se trata de Pablo Zabaleta, quien vistió la camiseta del Ciclón entre 2002 y 2005 y que, habiendo colgado los botines en 2020, incursionó en el mundo de la dirección técnica como ayudante de Sylvinho en la Selección de Albania entre 2023 y 2025.

Pablo Zabaleta habló de la crisis de San Lorenzo y no descartó dirigirlo Pablo Zabaleta fue ayudante de campo en la Selección de Albania entre 2023 y 2025. @pablo_zabaleta "Me duele el momento de San Lorenzo. Llegué con solo 12 años al club, hice todas las inferiores hasta llegar a Primera y vivía en la pensión. Conozco muy bien el club por dentro", expresó el exdefensor del Manchester City este martes en diálogo con el podcast Para qué te traje.

"Ahora hubo elecciones por un año y medio, habrá que gestionar bien para que pueda salir adelante. San Lorenzo es un club importante, un grande, y tiene que estar mucho mejor de lo que está", indicó luego, al ser consultado por la nueva dirigencia encabezada por Culotta que asumió hasta diciembre de 2027.

Entonces, ofreció sus servicios como entrenador para ayudar en un futuro cercano a la institución que lo vio nacer: "Hice el curso y ser DT es lo que me gusta. Vengo de una experiencia de un año y medio como ayudante de campo. Quizás en algún momento se dé la oportunidad de irme solo a algún lugar. Jamás descartaría nada, menos a San Lorenzo que es el club donde empecé y estuve muchos años".