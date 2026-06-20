Tras la salida del Gallego Insua, Barracas Central confirmó a otro ex San Lorenzo como nuevo entrenador
Tras el final del ciclo de Rubén Darío Insua, la dirigencia se movió rápido y confirmó a un DT que conoce la casa y llega con experiencia reciente en el Ciclón.
Barracas Central ya tiene nuevo director técnico. Luego de la salida de Rubén Darío Insua, la institución confirmó a Damián Ayude como reemplazante para afrontar lo que resta de la temporada en la Liga Profesional.
El flamante entrenador tendrá así su tercera experiencia al frente de un plantel profesional. Antes dirigió a San Lorenzo y a Unión San Felipe de Chile, aunque además conoce de cerca la estructura del Guapo, donde trabajó como ayudante de campo de Alejandro Nanía durante 2018.
Ayude vuelve a dirigir tras su paso por San Lorenzo
La salida de Ayude del conjunto de Boedo se produjo a mediados de marzo, luego de la derrota por 5-2 frente a Defensa y Justicia por la fecha 11 del Torneo Apertura. Pese a haber renovado su contrato hasta diciembre de 2026 apenas unas semanas antes, los resultados y el complejo contexto institucional precipitaron el final de su ciclo.
Su balance al frente del Ciclón fue de 29 partidos dirigidos, con 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas. Ahora buscará relanzar su carrera en un club que apuesta por un proyecto con continuidad y conocimiento del medio local.
Junto a Ayude también fue presentado el resto de su cuerpo técnico, integrado por Rodrigo Lista como ayudante de campo, Gustavo Rojas como preparador físico, Luciano Forciniti y Matías Manfredi como videoanalistas, Lisandro Mendoza como entrenador de arqueros y Cristian Galván en tareas de video scouting.
El legado que dejó Insúa en Barracas Central
La elección de Ayude mantiene una curiosa línea de continuidad en Barracas Central, que vuelve a confiar en un exentrenador de San Lorenzo. Insua dejó una huella importante en el club al conseguir la primera clasificación de su historia a una competencia internacional, la Copa Sudamericana 2026.
Sin embargo, el inicio irregular de la actual temporada terminó marcando el cierre de su ciclo. El Gallego se despidió con un registro de 23 triunfos, 28 empates y 23 derrotas al frente del equipo.