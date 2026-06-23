Gustavo Álvarez destrozó a la dirigencia de San Lorenzo: el durísimo comunicado del DT tras su renuncia

La inesperada ida de Gustavo Álvarez de San Lorenzo sumó un capítulo explosivo. Después de que en Boedo explicaran oficialmente los motivos de la ruptura, el entrenador publicó un durísimo comunicado en el que desmintió varios puntos de la versión que hizo pública la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta.

La novela comenzó a primera hora del lunes, cuando se confirmó que el DT no continuaría al frente del equipo a pocas horas del inicio de la pretemporada. Más tarde, la institución informó que existían diferencias respecto de la lista de futbolistas que el propio Álvarez había decidido apartar, ya que buscaban proteger el patrimonio del club y entendían que algunos juveniles no estaban siendo considerados.

Horas más tarde, el exentrenador de la U. de Chile respondió con una explosiva carta en la que aseguró que el verdadero problema pasaba por otro lado. "El fútbol de San Lorenzo necesita una profunda reestructuración y para tomar ese tipo de decisiones se necesita convicción y autonomía", expresó. Y enseguida dejó una de las frases más fuertes de todo el comunicado: "Es imposible por compromisos del pasado que hoy en día siguen condicionando las decisiones del entrenador de turno".

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa que Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador del plantel profesional, luego de que no se llegara a un acuerdo en las conversaciones que se venían manteniendo sobre la planificación deportiva. Todos los detalles sobre su salida en… pic.twitter.com/8l5yBVyGNS

A su vez, también negó haber marginado a jugadores de las Inferiores. Según explicó el técnico, el listado incluía únicamente a 11 futbolistas del plantel profesional, sin contar a Fabricio López, cuyo préstamo finaliza el 30 de junio. Además, remarcó que esa decisión no había sido unilateral, sino que fue aprobada por unanimidad en una reunión realizada el 18 de junio junto al Consejo de Fútbol y la Subcomisión de Fútbol Profesional.

En el tramo final del comunicado, Álvarez reveló el episodio que terminó de romper la relación con la nueva CD. Contó que el sábado por la noche le informaron que debía modificar tres nombres de esa lista de jugadores prescindibles. Su respuesta fue negativa y, ante ese escenario, ofreció dejar el cargo. Finalmente, según su versión, la salida quedó confirmada el domingo, poniendo punto final a un ciclo que parecía tener continuidad y dejando expuesta una fuerte interna puertas adentro de San Lorenzo , que no tiene paz.

El comunicado completo del ahora extécnico del Ciclón

22 de junio de 2026

Escribo estas líneas cómo despedida del C.A. San Lorenzo de Almagro dejando en claro los motivos de mi decisión.

Considero que el Fútbol Profesional del Club necesita una profunda reestructuración ya que para resultados distintos se necesitan procedimientos diferentes a los habituales que han llevado a la institución a esta complicada realidad.

Para tomar este tipo de decisiones se necesita convicción y autonomía, pero lamentablemente es imposible por compromisos del pasado que hoy en día siguen condicionando las decisiones del entrenador de turno.

Para el armado del plantel a partir de junio de 2026 consideré los siguientes puntos:

Mantener la mayor parte de la base del equipo habitualmente titular, sabiendo que la situación económica del Club necesita de transferencias.

Reemplazo de los jugadores transferidos con incorporaciones de jerarquía similar.

Promoción de futbolistas juveniles (de 3ra, 4ta, 5ta y 6ta división) ocupando en el Plantel Profesional los lugares de futbolistas prescindibles listado único de 11 futbolistas (entre los que no había ningún juvenil) aprobado por unanimidad entre las partes, en la reunión del jueves 18 de junio entre CT, Consejo de Fútbol y Sub-Comisión de Futbol Profesional)

Además, aclaro que no hubo ninguna modificación en mi proceder desde ese momento. Por último, dejo en claro que el sábado 20 de junio por la noche se me comunica la necesidad de cambiar tres nombres en la lista de jugadores prescindibles por presiones externas, a lo que respondo en forma negativa y comunico que lo mejor es que deje el cargo, el día domingo tras varias conversaciones finalizamos el vínculo de palabra y se me informa que no me presente al entrenamiento del lunes 22 de junio.

Ante esta realidad prefiero dar un paso al costado y que el Club no se vea perjudicado por acciones legales de terceros.

Agradeciendo de corazón al HINCHA DE SAN LORENZO DE ALMAGRO por el cual me sentí respetado desde el primer día, a los JUGADORES que se brindaron al máximo dentro y fuera de la cancha y al STAFF por su profesionalismo y dedicación.

Gracias San Lorenzo

Gustavo Álvarez