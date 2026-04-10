Un esperado regreso en Boca y la formación alternativa de Úbeda para el clásico contra Independiente

Un titular de Boca vuelve a estar a disposición de Úbeda tras estar unas semanas afuera por lesión y será titular el sábado frente a Independiente.

Tras el debut victorioso en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica, a Boca Juniors se le viene una seguidilla de partidos muy exigente: el sábado jugará el clásico contra Independiente en la Bombonera, luego recibirá el martes 14 a Barcelona de Guayaquil, para finalmente llegar al Superclásico ante River en el Monumental el domingo 19.

Con la intención de no sobrecargar a los principales jugadores para los siguientes dos compromisos, Claudio Úbeda tiene pensado volver a parar un once alternativo mañana frente al Rojo, como había hecho una semana atrás contra Talleres de Córdoba, aunque contará con el regreso de un titular del que se esperaba que tardara más tiempo en volver.

Agustín Marchesín vuelve al once titular Agustín Marchesín Agustín Marchesín se recuperó en tiempo récord y será titular contra Independiente. @BocaJrsOficial Se trata de Agustín Marchesín, quien había sufrido una lesión muscular de grado 3 del aductor derecho tras el 2-0 sobre Instituto el 22 de marzo. En una primera instancia se estipulaba con que regresaría a las canchas después del Superclásico, pero logró recuperarse en tiempo récord y ya puede calzarse nuevamente los guantes.

Tras perderse apenas dos partidos, dirá presente bajo los tres palos frente a Independiente, en reemplazo de Leandro Brey. Además, el Sifón meterá variantes en casi todas las posiciones respecto del equipo que jugó en Chile, especialmente en defensa, zona donde repetiría la zaga que jugó contra la T en el Kempes la fecha pasada.