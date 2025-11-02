River recibe a Gimnasia en un Monumental caliente tras la eliminación de la Copa Argentina: hora y TV

El River de Marcelo Gallardo se mide ante el Lobo en un partido que podría definir su clasificación a la siguiente instancia del torneo Clausura.

River recibe a Gimnasia en un Monumental caliente en busca de la clasificación a los octavos.

River, que viene de quedar eliminado en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza, recibirá este domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de la decimocuarta fecha del Grupo B del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Núñez desde las 20:30 con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Silvio Trucco estará en el VAR y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

River tendrá un clima hóstil en el Monumental El equipo de Marcelo Gallardo viene de caer 4-3 en penales, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el marco de la semifinal de la Copa Argentina que se disputó el viernes 24 de octubre en Córdoba. Esta derrota acrecentó la crisis en el Millonario que se fue insultado por sus hinchas y con un entrenador que, a pesar de que la historia en el club lo respalde, empezó a ser cuestionado.

River eliminado de la Copa Argentina Fotobaires Para este partido ante los platenses, el director técnico tendrá dos bajas sensibles: en primer lugar, el defensor Gonzalo Montiel que sufrió un esguince de rodilla y el delantero Sebastián Driussi que padece una distensión en su isquiotibial izquierdo. Al atacante lo reemplazará Facundo Colidio mientras que, en cuanto al lateral derecho, Milton Casco y Fabricio Bustos pelean por ocupar dicho lugar.

Además, Enzo Pérez reaparecería en el mediocampo, sector de la cancha de Kevin Castaño pelea por un lugar con Juan Carlos Portillo y el juvenil Cristián Jaime podría tener su primera titularidad reemplazando a Ignacio Fernández.