Mientras se llevaba a cabo la Asamblea un grupo de hinchas de Gimnasia comenzó a arrojar sillasy objetos contra la CD del club por el mal presente.

Bochorno en la Asamblea de Gimnasia: graves incidentes contra la Comisión Directiva. Foto: Prensa Gimnasia

La Asamblea Ordinaria Anual de Gimnasia y Esgrima La Plata fue suspendida hoy luego de que se ocasionaran violentos ataques contra la Comisión Directiva, que debió abandonar el Polideportivo Víctor Nethol.

El origen del escandaloso alternado tuvo lugar cuando Oscar González Arsac, Secretario General, tomó la palabra para lamentar la mala gestión del “Lobo”. En ese momento, los hinchas presentes en el recinto arrojaron botellas y sillas contra la CD, mientras cantaban “que se vayan todos” y lanzaban golpes.

Los incidentes en la Asamblea de Gimnasia y Esgrima La Plata El enojo principal se dio producto de los números rojos que mantiene la institución platense, que arrastra inhibiciones de cara al próximo mercado de pases y en la que tanto jugadores como empleadas reclaman por atrasos en sus salarios.

Los tremendos incidentes durante la Asamblea en Gimnasia de La Plata (Créditos: Ataque Futbolero) Tras los incidentes y el freno a la sesión, la misma sorpresivamente se retomó con normalidad y contó con la particularidad que logró aprobarse el balance con el objetivo de que la próxima Comisión Directiva pueda recurrir a un préstamo para pagar las deudas correspondientes y reducir un pasivo que estaría rondando los 11 millones de dólares.

No obstante, una vez que el motivo por el cual se dio la Asamblea fue resuelto, nuevamente se hizo presente un fuerte altercado contra los dirigentes.