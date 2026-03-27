Polémica: los dos penales a equipos grandes que Beligoy objetó en una reunión con árbitros

Federico Beligoy les pidió a los jueces que no cobren "penalcitos" y mencionó dos fallos recientes de las últimas fechas de Primera División.

Los arbitrajes en el fútbol argentino están cada vez más cuestionados y casi todos los partidos son vistos de reojo. Tras unas últimas fechas plagadas de polémicas en la Liga Profesional de Fútbol, Federico Beligoy, el Director Nacional de Arbitraje, aprovechó el parate por la Fecha FIFA y llamó a una reunión de réferis.

En la misma, secundado por su gerente técnico, Fernando Rapallini, hizo un especial énfasis en los tiros desde el punto penal y pidió específicamente no cobrar "penalcitos". Para graficar su reclamo, mencionó dos fallos en favor de equipos grandes que generaron una fuerte repercusión en las últimas semanas.

El penal a Driussi para River ante Estudiantes de Rio Cuarto El penal a Driussi para River ante Estudiantes de Rio Cuarto Uno de ellos fue el que sancionaron en el triunfo 2-0 de River Plate sobre Estudiantes de Río Cuarto el pasado domingo por la fecha 12. Nazareno Arasa cobró pena máxima por un leve pisotón de Facundo Cobos a Sebastián Driussi. El juez principal fue llamado por Salomé Di Iorio en el VAR y la incidencia terminó permitiéndole al Millonario abrir el marcador en un duelo en el que no estaba pudiendo encontrar la forma de marcar.

El otro del que se habló fue el que le hicieron a Gabriel Ávalos en el 4-4 entre Independiente y Unión de Santa Fe por la fecha 10 por un agarroncito en el área. Andrés Merlos pitó una falta que ni los jugadores del Rojo habían reclamado y eso le permitió a los de Avellaneda, que iban perdiendo 3-1, ponerse a tiro del empate.