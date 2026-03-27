Internas en la AFA: otro club importante se sumó a River y Estudiantes y se bajó de las reuniones del Comité Ejecutivo
Luego de que el Millonario y el Pincha se bajaran de las reuniones de Comité Ejecutivo en AFA, ahora se sumó otro club por un insólito motivo.
Huracán se ausentó de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA tras el empate sin goles frente a Barracas Central, en medio de un creciente malestar por decisiones arbitrales que el club considera perjudiciales.
Huracán no se presentó a la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA
La medida fue adoptada por el presidente Abel Poza y el vicepresidente David Garzón, quienes decidieron no participar como señal de protesta. El detonante fue el arbitraje de Facundo Tello en el duelo disputado en el Ducó por la fecha 12 del Torneo Apertura. A los 35 minutos del segundo tiempo, un centro de Lucas Blondel derivó en una mano de Damián Martínez dentro del área, pero el VAR, a cargo de Adrián Franklin, no convocó al juez para revisarla.
Desde el cuerpo técnico encabezado por Diego Martínez consideraron que la acción debió sancionarse como penal, aunque la AFA difundió el audio en el que ambos árbitros coincidieron en que no era punible.
Video: el insólito penal que no le dieron a Huracán en el empate ante Barracas
El descontento se arrastra desde la temporada pasada. En la última fecha del Clausura ante Barracas, Huracán sufrió dos penales en contra por infracciones mínimas que lo dejaron fuera de los playoffs. Tras ese episodio, la dirigencia mantuvo una reunión con Claudio Tapia, sin cambios posteriores.
En el actual torneo se repitieron situaciones polémicas: en el debut ante Banfield, Bruno Amiconi expulsó a Thaiel Peralta; en Tucumán, ambos goles ante Atlético llegaron de penal; César Ibáñez fue expulsado por doble amarilla, una de ellas por una falta inexistente; y ante Estudiantes de Río Cuarto, Leandro Lescano vio la roja tras una revisión del VAR que anuló un penal pero mantuvo la sanción.
En la décima fecha, frente a River, el rival contó con dos penales a favor, mientras que el empate parcial del Globo también llegó desde los doce pasos en una jugada discutida. El partido terminó con expulsiones tras un cruce entre futbolistas.
El club se suma a una postura crítica que ya adoptaron River y Estudiantes de La Plata, encabezado por Juan Sebastián Verón, lo que profundiza el conflicto institucional con la AFA y deja abierta la incertidumbre sobre su resolución.
Fuente: NA