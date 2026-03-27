Internas en la AFA: otro club importante se sumó a River y Estudiantes y se bajó de las reuniones del Comité Ejecutivo

Luego de que el Millonario y el Pincha se bajaran de las reuniones de Comité Ejecutivo en AFA, ahora se sumó otro club por un insólito motivo.

Otro club se sumó a River y Estudiantes, y se bajó de las reuniones de Comité Ejecutivo de la AFA.

Huracán se ausentó de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA tras el empate sin goles frente a Barracas Central, en medio de un creciente malestar por decisiones arbitrales que el club considera perjudiciales.

Huracán no se presentó a la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA La medida fue adoptada por el presidente Abel Poza y el vicepresidente David Garzón, quienes decidieron no participar como señal de protesta. El detonante fue el arbitraje de Facundo Tello en el duelo disputado en el Ducó por la fecha 12 del Torneo Apertura. A los 35 minutos del segundo tiempo, un centro de Lucas Blondel derivó en una mano de Damián Martínez dentro del área, pero el VAR, a cargo de Adrián Franklin, no convocó al juez para revisarla.

Desde el cuerpo técnico encabezado por Diego Martínez consideraron que la acción debió sancionarse como penal, aunque la AFA difundió el audio en el que ambos árbitros coincidieron en que no era punible.

En el actual torneo se repitieron situaciones polémicas: en el debut ante Banfield, Bruno Amiconi expulsó a Thaiel Peralta; en Tucumán, ambos goles ante Atlético llegaron de penal; César Ibáñez fue expulsado por doble amarilla, una de ellas por una falta inexistente; y ante Estudiantes de Río Cuarto, Leandro Lescano vio la roja tras una revisión del VAR que anuló un penal pero mantuvo la sanción.