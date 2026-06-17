Ojo, Boca: otro grande de Argentina se metió en la pelea y ofertó por Romaña

A Boca le surgió un competidor de peso en la carrera por Jhohan Romaña, el defensor colombiano y figura de San Lorenzo. Los detalles.

Romaña es buscado por Boca y ahora también por otro grande del fútbol argentino.

Cuando parecía que Boca tenía el camino allanado para avanzar por Jhohan Romaña, apareció un competidor directo y de peso. A sabiendas de que el contrato del zaguero colombiano vence en diciembre, Independiente levantó el teléfono y se comunicó directamente con San Lorenzo.

Independiente se interesó en Romaña y ya presentó una oferta: la respuesta de San Lorenzo El contacto se dio en las últimas horas entre dirigentes y desde Avellaneda elevaron una propuesta verbal. Según informó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X, el Rojo ofertó US$ 1.500.000 por el 50% del jugador de 27 años.

Sin embargo, la respuesta del Ciclón llegó de manera inmediata: fue rechazada. El conjunto azulgrana ntienden que cualquier negociación debería acercarse a los cinco US$ 5.000.000 de su cláusula de rescisión, siendo que se trata de uno de los mejores defensores del fútbol argentino en el último tiempo.

Jhohan Romaña Romaña tiene muchas chances de irse de San Lorenzo en este mercado. Foto: Archivo Boca sigue de cerca el futuro del zaguero colombiano Del otro lado aparece Boca, que también movió fichas. Hace días, la CD encabezada por Juan Román Riquelme acercó una propuesta de US$ 3.000.000 por la totalidad de la ficha de Romaña, aunque en Boedo no están para nada convencidos. No por falta de interés económico, sino porque la operación tiene varios condimentos extra.