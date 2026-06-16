Mundial 2026: la increíble historia del iraquí que pasó de "ser indagado como terrorista" a un gol histórico

El Mundial regaló otra historia imposible. La de Aymen Hussein mezcla angustia, confusión, perseverancia y un gol que quedará en la memoria del fútbol iraquí.

Aymen Hussein (18), delantero de Irak, metió un gol histórico para su selección frente a Noruega. El elenco iraquí volvió a jugar un Mundial después de 40 años.

Aymen Hussein se convirtió en uno de los grandes protagonistas de los primeros días del Mundial 2026. El delantero marcó el gol con el que Irak empató transitoriamente el partido ante Noruega en su debut y terminó con una espera de 40 años para volver a festejar un tanto en una Copa del Mundo.

La historia tiene un capítulo todavía más llamativo. Semanas antes del inicio del torneo, Hussein vivió una situación incómoda cuando intentó ingresar a Estados Unidos junto al resto de la delegación iraquí. Un error administrativo provocó que las autoridades lo confundieran con otra persona y fuera sometido a un extenso interrogatorio en el aeropuerto O'Hare de Chicago.

El delantero permaneció retenido durante varias horas mientras se verificaba su identidad. Finalmente, las autoridades aclararon la situación y el futbolista pudo continuar su viaje para sumarse a la preparación de su selección de cara al Mundial.

El gol de Hussein, para el empate transitorio de Irak ante Noruega Aymen Hussein puso el 1-1 frente a Noruega Aymen Hussein saltó más que nadie y de cabeza puso el 1-1 frente a Noruega DSports Lejos de quedarse atrapado en aquella experiencia, Hussein se enfocó en el objetivo deportivo. Y cuando Irak más lo necesitó, apareció. Con toda su potencia física y aprovechando sus 1,88 metros de altura, ganó en el área rival y marcó de cabeza el gol que hizo explotar de alegría a miles de hinchas iraquíes.