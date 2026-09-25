Mientras muchos hinchas lo piden en River, Ramón Díaz podría regresar a otro grande de Sudamérica

Ramón Díaz y su hijo Emiliano son fuertes candidatos para volver a uno de los clubes más importantes del continente por el que tuvieron un paso reciente.

Ramón Díaz se encuentra sin trabajo desde noviembre de 2025, cuando fue despedido del Inter de Puerto Alegre tras haber dirigido apenas unos 13 partidos. Desde entonces, no ha vuelto a agarrar ningún club, y si bien su nombre sonó en el último tiempo para volver a River y San Lorenzo, finalmente no recaló en ninguno de los dos, más allá del pedido masivo de los hinchas millonarios por su regreso, que hasta fue cantito de guerra contra la dirigencia que encabeza Stéfano Di Carlo.

Sin embargo, antes de que se cumpla un año desde que dirigió a su último equipo, él y su hijo Emiliano Díaz, con quien conforma una dupla técnica desde algunos años, se convirtieron en los principales candidatos para regresar a un grande de Sudamérica por el que tuvieron un paso reciente y dejaron un buen recuerdo.

Ramón Díaz podría reemplazar a Fernando Diniz en Coritnhians Ramón y Emiliano Díaz ganaron el Campeonato Paulista 2025 con Corinthians. @emiliano34diaz Se trata de Corinthians, al que el Pelado y el Tano dirigieron la segunda mitad del 2024 y los primeros meses del 2025. El elenco paulista atraviesa un complicado presente, eliminado ya de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil, y encima marcha 14° en el Brasileirao, tan solo 3 puntos por encima de los puestos de descenso.

El Timao, además, perdió 6 de los últimos 7 partidos que jugó y ganó solo 3 de los últimos 15. Fernando Diniz, su actual entrenador, quedó en la cuerda floja y podría ser despedido en cualquier momento, por lo que en el club ya comienzan a ver de refilón a posibles reemplazantes. En ese sentido, la dupla argentina padre-hijo aparece como la principal candidata para sucederlo, ya que es el favorito de la hinchada y algunos dirigentes.

Fernando Diniz está en la cuerda floja en Corinthians. @Corinthians Ramón y Emiliano Díaz habían llegado a Cortinthians en julio de 2024, con el equipo en puestos de descenso del Brasileirao. En las 22 fechas que quedaban no solo lo salvaron, sino que lo llevaron al 7° lugar, en zona de clasificación a la Libertadores. Además, en marzo de 2025 lograrían levantar el Campeonato Paulista, ganándole en la final al Palmeiras de Abel Ferreira, pero serían despedidos en abril de manera sorpresiva.