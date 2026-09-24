El tajante pedido de Gallardo tras perder 3-0 en su estreno como DT de Ecuador: "Hay que tratar de..."

Luego del 0-3 ante Corea del Sur en Seúl, Marcelo Gallardo analizó los factores que desembocaron en ese resultado e hizo hincapié en la adaptación del equipo.

El debut de Marcelo Gallardo como director técnico de la Selección de Ecuador no fue el esperado. Este jueves cayó 3-0 ante Corea del Sur en un amistoso disputado en Seúl. Los tres goles del combinado local fueron convertidos en el segundo tiempo, tras irse 0-0 al descanso en lo que venía siendo un duelo muy parejo.

La Tri tendrá la oportunidad de redimirse la próxima semana en la continuación de su gira por Asia con un cuadrangular que disputará en Japón. El jueves 1 de octubre enfrentará al seleccionado nipón en Yokohama y el lunes 5, dependiendo del resultado, se medirá con el ganador o el perdedor de Panamá contra Nueva Zelanda.

Marcelo Gallardo analizó el 0-3 en su debut en Ecuador DSports Tras la derrota de hoy, el Muñeco reconoció que le hubiera gustado arrancar de otra manera: "No fue el debut esperado. Debemos poner todo en contexto, claramente. Las intenciones que tuvimos nos alcanzaron apenas para una mitad. En el segundo tiempo padecimos el viaje, el poco tiempo de descanso y los muchachos lo sintieron en el aspecto físico y mental", comenzó su análisis.

"Hay que tratar de tener calma en la derrota, por más que duela. Hay que darles tranquilidad a los jugadores, que descansen. Hay que acompañar por el contexto. Sabíamos que podíamos padecer la cuestión física. Y ahora hay que afrontar estos dos partidos que quedan, que también van a ser de suma importancia", remarcó en la misma sintonía.

Gallardo pidió tranquilidad tras su mal estreno en la Selección de Ecuador DSports En ese sentido, trató de mantener la tranquilidad: "Asumimos sabiendo que íbamos a tener con poco tiempo de trabajo. Con el conocimiento de bajar una línea de juego. Asumimos la responsabilidad como tiene que ser y tratando de aprovechar estos días para conocernos", remarcó.