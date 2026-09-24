Scaloni habló del recambio en la Selección y explicó su particular decisión con De Paul y Lo Celso

Lionel Scaloni explicó este jueves la decisión de que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no sean parte del partido de la Selección argentina ante Bolivia, aunque sí estarán en el encuentro de despedida de Lionel Messi. El entrenador vinculó la medida con la necesidad de darle espacio a otros futbolistas durante esta ventana de la fecha FIFA.

“Queremos ver a algunos chicos, como en algún momento pasó con Fideo (Di María) que también, no lo trajimos para ver a otros chicos. Lo mismo con ellos”, explicó Scaloni durante una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza.

El técnico dejó en claro, además, que la decisión no implica un cierre para los dos mediocampistas. “Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista”, afirmó, antes de explicar que estos partidos representan una oportunidad para observar a los jugadores que buscan ganarse un lugar en la Selección.

“Creemos que estos dos partidos sirven para que estos chicos jóvenes puedan aportar lo suyo y que puedan exprimirse de la mejor manera”, sostuvo el entrenador, en referencia a la posibilidad de ampliar las alternativas del plantel de cara a la próxima etapa.

Scaloni también destacó el aporte que De Paul y Lo Celso realizaron durante los últimos años con la camiseta argentina. “Son gente que a nosotros nos ha dado un montón y en principio hoy no están y lógicamente en el futuro se verá”, señaló.

Scaloni explicó por qué De Paul y Lo Celso solo jugarán la despedida de Messi

La explicación se produce en un momento en el que la Selección comienza a darle mayor protagonismo a futbolistas jóvenes. El amistoso ante Bolivia, que se disputará el miércoles 30 de septiembre en Córdoba, será una de las oportunidades para observar esas alternativas.

La despedida de Messi y la continuidad de Scaloni

En paralelo, Scaloni contó que puso su “granito de arena” para convencer a Lionel Messi de realizar su partido de despedida con la Selección argentina durante esta ventana internacional. Ese encuentro contará con la presencia de De Paul y Lo Celso, a diferencia del amistoso ante Bolivia.

La conferencia también estuvo atravesada por la situación contractual del entrenador. Scaloni aseguró que “no hay novedades todavía” sobre su continuidad y señaló que mantiene conversaciones con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

“Todo lo que salga es mentira”, afirmó al ser consultado por las versiones sobre su futuro. Por ahora, el entrenador concentra su atención en esta nueva etapa de la Selección, con el recambio del plantel como uno de los principales temas.