Scaloni reveló qué le dijo a Messi para convencerlo de hacer ahora su despedida

Lionel Scaloni reveló este jueves detalles sobre cómo se gestó el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección argentina , que se realizará el martes 6 de octubre frente a Benín en el Monumental. El entrenador contó que tuvo una conversación personal con el capitán para convencerlo de que ese homenaje debía concretarse durante esta fecha FIFA.

“Creo que un jugador así merece esto. Particularmente puse mi granito de arena . Hicimos fuerza para que él pueda estar en este partido”, explicó Scaloni durante una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza.

El técnico contó que conocía el momento que atravesaba Messi , pero destacó que, aun así, el futbolista aceptó regresar al país para compartir la despedida con los hinchas argentinos. Para Scaloni , además, había una razón vinculada al momento elegido para realizar el homenaje.

“Sabíamos todo lo que le estaba pasando, aun así puso las ganas para poder venir y despedirse de su gente. Creo que si hay que hacer un homenaje, hay que hacerlo ahora. Lo suyo no va a parar, lo que genera, pero tal vez la magia no sea la misma más adelante”, señaló el entrenador.

Ante la consulta sobre cómo fue esa conversación, Scaloni fue todavía más directo : “Lo hablé, para intentar convencerlo de que sea ahora, que más adelante no se sabe qué va a pasar. La AFA y el presidente pusieron su parte, es bonito y se lo merece”.

Scaloni contó cómo se gestó la despedida de Messi

La decisión adquiere una dimensión especial por la relación entre ambos. Scaloni y Messi se conocen desde que el delantero se incorporó a la Selección argentina dirigida por José Pekerman y compartieron plantel en el Mundial de Alemania 2006. Años después, Scaloni terminó convirtiéndose en el entrenador que acompañó al capitán durante la etapa más exitosa de la historia reciente del seleccionado.

Una despedida en un momento especial para Messi

Para Scaloni, el partido ante Benín representa una oportunidad que no necesariamente podría repetirse en las mismas condiciones en el futuro. De allí su insistencia para que el homenaje se realizara ahora y con Messi presente en el Monumental.

La despedida será además el cierre de una etapa para el capitán en el escenario donde disputó buena parte de sus partidos con la camiseta argentina. El entrenador, que todavía no confirmó su continuidad al frente de la Selección, tendrá así la posibilidad de dirigir a Messi en su despedida.

Sobre su propio futuro, Scaloni evitó dar definiciones. “La semana esa (luego de la final) fue muy emotiva, linda. Tuve tiempo de desconectar un poco, dejar pasar la amargura por no haber ganado, pero con la tranquilidad que se dio todo. Con respecto a lo mío no hay novedades, no me reuní con el presidente, iba a ser ayer pero no se pudo porque tuve que ir al dentista y hoy él está en Paraguay. Hablaremos y cuando haya algo para comunicar lo haremos. Por ahora está todo igual”.

Scaloni y Tapia aún deben reunirse para definir el futuro del entrenador.

Scaloni también habló del recambio en la Selección

El entrenador explicó que la convocatoria responde también a una etapa de renovación dentro del plantel. “El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó el Mundial y es un buen momento para que haya algo de recambio. Hay gente joven y lo que hacemos es lo mismo que en 2018, que lo hicimos sin saber si íbamos a seguir. Nosotros trabajamos para la Selección, no pensando en lo personal. Todo lleva un tiempo y la idea es que los chicos nuevos se puedan quedar”.

En ese contexto, Scaloni también se refirió a las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso para el partido ante Bolivia. “Queremos ver a otros chicos, como pasó con Fideo (Di María) en su momento. Las puertas no están cerradas y creemos que estos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo. Son gente que nos dieron un montón, pero por ahora queremos ver a otros chicos”.

El técnico reconoció además el impacto que tuvo no haber conseguido el título mundial. “El golpe de no haber ganado fue fuerte, estábamos a las puertas de otro título mundial. El lugar en donde estoy es soñado y eso no va a cambiar. A partir de ahí hay que sentarse con el presidente, pero eso no ocurrió, y todo lo que salga no es verdad, está todo como antes y trabajamos para que los chicos puedan jugar”.

Y agregó: “Hay ganas de estar acá, pero hay muchos aspectos para hablar y me tengo que sentar con el presidente. Después de un torneo tan emotivo uno siempre repiensa y veremos qué pasa”. Ante las versiones que circularon sobre su futuro, finalmente respondió con una frase breve: “¿Las teorías conspirativas? No tienen sentido...”.