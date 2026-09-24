Lionel Scaloni abrió la puerta para seguir en la Selección: "La predisposición es máxima para sentarse a charlar"

El entrenador de la Selección argentina habló sobre su futuro al frente del equipo, aseguró que mantiene conversaciones con Claudio Tapia y negó las versiones que circulan sobre su continuidad.

El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, señaló este jueves que “no hay novedades todavía” acerca de su continuidad en el cargo, a la vez que remarcó que está hablando con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y expresó que “todo lo que salga es mentira”.

Así lo indicó tras dirigir este jueves el primer entrenamiento a puertas abiertas de cara a la preparación para el amistoso internacional que el equipo nacional disputará frente a Bolivia en la provincia de Córdoba el próximo miércoles 30 de septiembre.

Scaloni brindó una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, donde habló además sobre el recambio que se viene en la Selección y acerca de la despedida de Lionel Messi, señaló que puso su “granito de arena” para “convencerlo” de que tuviera su partido de despedida en esta ventana de fecha FIFA.