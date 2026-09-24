El doloroso recuerdo de Scaloni a dos meses de la final perdida ante España: "Fue fuerte"

El entrenador volvió a referirse a la derrota y reconoció el impacto de haber quedado tan cerca de conquistar otro título mundial.

Lionel Scaloni recordó la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial.

Lionel Scaloni habló este jueves sobre la final del Mundial 2026 que la Selección argentina perdió ante España y reconoció que aquella derrota, de la que ya se cumplieron dos meses, todavía representa un recuerdo doloroso. El entrenador admitió que el golpe fue fuerte por la posibilidad concreta de volver a conquistar el título.

“El golpe de no haber ganado fue fuerte, hay que reconocerlo, porque estábamos a las puertas de haber conseguido otro título mundial. Fue fuerte”, expresó Scaloni durante su conferencia de prensa en el predio de Ezeiza.

Scaloni recordó la final perdida ante España Scaloni y la continuidad en la Selección Más allá de la derrota, Scaloni insistió en que dirigir a la Selección argentina continúa siendo un lugar especial para él. “Siempre dije, y lo voy a seguir repitiendo, que el lugar que estoy ahora es soñado y eso no va a cambiar”, afirmó.

Sobre su futuro, aclaró que todavía no mantuvo la reunión pendiente con Claudio Tapia y descartó las versiones que circulan sobre una posible decisión: “A partir de ahí hay que sentarse y hablar con el presidente. Todavía no ocurrió. Todo lo que salga no es verdad. Comunicaremos cuando tengamos que hacerlo. Por ahora está todo como antes”.