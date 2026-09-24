En el debut de Marcelo Gallardo, Ecuador sufrió un duro traspié y cayó 3-0 ante Corea del Sur

En el estreno de Marcelo Gallardo, la Tri no hizo pie en el primero de sus tres partidos en Asia y fue vapuleado por Corea del Sur que se impuso 3-0.

Marcelo Gallardo no tuvo el estreno que esperaba como entrenador de la Selección de Ecuador. En su primer partido al frente de la Tri, el seleccionado sudamericano cayó 3-0 ante Corea del Sur en el Suwon World Cup Stadium y dejó algunas dudas en un encuentro que le sirvió al Muñeco para comenzar a conocer a fondo a sus dirigidos.

Gallardo tuvo un debut para el olvido con la Selección de Ecuador Ecuador salió a jugar con una formación que tuvo una importante presencia de futbolistas que fueron parte del último Mundial, pero no consiguió imponer condiciones frente al combinado asiático. El primer tiempo terminó sin goles y con pocas situaciones claras, aunque el panorama cambió por completo después del descanso, cuando Corea del Sur encontró espacios y golpeó tres veces para sentenciar el partido.

¡Un nuevo comienzo! Marcelo Gallardo debuta con @LaTri pic.twitter.com/FnxzNbWg6Y — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 24, 2026 El primer tanto llegó tras una buena construcción desde el fondo. Kim Min-jae inició la jugada y, después de una serie de movimientos, la pelota terminó en los pies de Hyeon-gyu Cho. El delantero se deshizo de su marcador, enganchó hacia su derecha y sacó un potente remate que superó la estirada de Hernán Galíndez para poner el 1-0.

Hyeon-gyu Cho puso el 1-0 para Corea del Sur GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLL

54' South Korea 1:0 Ecuador

Oh Hyeon Gyu

Kim Min Jae pic.twitter.com/ho8EYHthIJ — Accurate Football (@Accurate_Foot23) September 24, 2026 La ventaja le dio confianza al conjunto local y poco después apareció una de las grandes figuras de Corea del Sur. Heung-min Son se hizo cargo de un tiro libre desde el sector izquierdo y ejecutó un remate preciso, con mucha rosca, que se metió en el ángulo más lejano de Galíndez. El capitán coreano marcó así el 2-0 y dejó a Ecuador obligado a reaccionar rápidamente.

Magia total: golazo de Son para el 2-0 X @themomentfooty Gallardo intentó mover las piezas y buscar una reacción, pero la Tri no consiguió modificar el desarrollo del encuentro. Ya en el tramo final, Dong-gyeong Lee aprovechó un pase filtrado dentro del área, recibió de frente al arco, giró hacia su pierna izquierda y definió con categoría ante la salida de Galíndez para establecer el 3-0 definitivo.