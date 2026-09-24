El presidente de la FIA fue terminante tras el incidente entre Colapinto y Gasly que terminó con amenazas

El presidente de la FIA condenó los ataques contra el piloto francés y su familia y pidió tomar medidas concretas para frenar el odio en redes dentro de la F1.

La polémica que involucró a Pierre Gasly y Franco Colapinto tras el Gran Premio de España sumó ahora la voz de la máxima autoridad de la Fórmula 1. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), salió públicamente en defensa del piloto francés luego de las amenazas que recibió en redes sociales y apuntó contra una situación que generó preocupación dentro del ambiente del automovilismo.

A través de sus redes sociales, el dirigente emiratí fue contundente al referirse a los mensajes dirigidos contra Gasly y su entorno: “El abuso online dirigido hacia Pierre Gasly y su familia es completamente inaceptable. Pierre cuenta con todo mi apoyo y condeno firmemente este tipo de comportamiento”, expresó Ben Sulayem. Además, remarcó que ningún integrante de la comunidad del automovilismo debería quedar expuesto a este tipo de situaciones, independientemente del rol que ocupe.

La terminante sentencia del presidente de la FIA tras el incidente entre Colapinto y Gasly que terminó con amenazas El presidente de la FIA también hizo un llamado a todos los actores involucrados en la Fórmula 1 para combatir las agresiones virtuales: “No podemos aceptar el odio online dentro de nuestro deporte y todos tenemos una responsabilidad, organismos reguladores, equipos, pilotos, aficionados y plataformas de redes sociales, de enfrentar este comportamiento y crear un entorno basado en el respeto”, sostuvo.

El presidente de la FIA lanzó un fuerte mensaje tras las amenazas que recibió Pierre Gasly por el incidente con Colapinto en el GP de España. X @FIA La postura de Ben Sulayem se conoce después de que el propio Gasly revelara que los ataques tras la carrera de Madrid no se limitaron a su persona, sino que también alcanzaron a miembros de su familia y a su pareja. El francés había cuestionado públicamente este tipo de comportamiento y pidió que la Fórmula 1 encuentre mecanismos para evitar que las diferencias deportivas terminen transformándose en agresiones personales.