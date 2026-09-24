Presenta:
Franco Colapinto terminó 18° en la FP1 de Bakú.
En Vivo

Pese a mostrar un buen ritmo, Colapinto terminó 18° en la FP1 del GP de Azerbaiyán: Russell fue el más rápido

Colapinto mostró un buen ritmo en la primera práctica en Bakú, pero no le alcanzó para salir del fondo y concluyó P18. Russell marcó el mejor tiempo.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Franco Colapinto comenzó su actividad en el Gran Premio de Azerbaiyán con una primera práctica marcada por el intenso calor y los constantes cambios en la parte alta de la clasificación. Con 28 grados de temperatura ambiente y cerca de 50 sobre el asfalto, los pilotos salieron a reconocer un circuito de Bakú que volvió a exigir al máximo a los monoplazas. Max Verstappen tomó inicialmente la referencia con Red Bull, aunque Mercedes rápidamente respondió y llevó a Kimi Antonelli a lo más alto.

Colapinto terminó 18° en la FP1 del GP de Azerbaiyán

El argentino optó por una estrategia diferente durante los primeros minutos y fue uno de los pocos que comenzó con neumáticos medios, mientras la mayoría utilizaba los duros. Colapinto registró inicialmente 1:50.405 y, una vez que Alpine comenzó a probar el compuesto blando, dio un salto importante en la tabla. Con su primer intento marcó 1:48.462 y luego mejoró hasta 1:47.523, resultado que le permitió escalar hasta el séptimo lugar cuando todavía quedaba buena parte de la sesión por delante.

Colapinto puso primera en Bak&uacute;.

Colapinto puso primera en Bakú.

Mientras Colapinto avanzaba, la práctica también tuvo algunos momentos inesperados. Antonelli, que había sido el más rápido con los neumáticos blandos, debió abandonar la sesión después de detener su Mercedes en la escapatoria de la curva 7 por una falla hidráulica. Verstappen tampoco tuvo una primera tanda limpia con los blandos, mientras George Russell debió abortar su vuelta rápida. En paralelo, Williams sufrió un comienzo complicado con sus nuevas mejoras: Carlos Sainz tuvo que regresar al garaje por un principio de incendio en el freno trasero derecho.

Russell marcó el mejor tiempo en Bakú

Con el correr de los minutos, Russell consiguió quedarse con la mejor vuelta de la práctica gracias a un registro de 1:45s.87, aprovechando además el rebufo de Fernando Alonso en la extensa recta principal de Bakú. Verstappen quedó cerca con 1.45.787, mientras Charles Leclerc y Lewis Hamilton se posicionaron detrás, aunque ambos todavía con neumáticos medios. El rendimiento de los Mercedes y Red Bull volvió a mostrar una zona alta muy pareja, en una sesión donde las diferencias fueron cambiando constantemente a medida que mejoraban las condiciones del asfalto.

Colapinto cerró la práctica enfocado principalmente en el ritmo de carrera y volvió a utilizar los neumáticos medios durante la parte final. Checo Pérez también consiguió mejorar sobre el cierre y terminó por delante del argentino con un registro de 1:47.253, mientras el argentino quedó detrás del piloto de Cadillac. Más allá de la posición definitiva, Alpine obtuvo información importante sobre el comportamiento del auto y el argentino dejó una primera referencia alentadora en un circuito que, por sus largas rectas, aparece como uno de los escenarios que pueden favorecer al equipo.

El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 del GP de Azerbaiyán

Russell el más rápido de la FP1

El piloto de Mercedes aprovechó el problema que sufrió Antonelli y terminó 1° con un tiempo de 1:45.387. Detrás de él se ubica Max Verstappen y Leclerc completó el podio.

Fin de la FP1: Colapinto 18° y Gasly 16°

Los pilotos de Alpine mostraron un buen ritmo, pero no les alcanzó para salir del fondo y concluyeron la primera práctica en el 18° y 16° lugar respectivamente.

Russell se pone primero

El piloto británico de Mercedes aplastó el tiempo de Max Verstappen y con un giro de 1:45.387 se posiciona en el primer lugar en Bakú.

Colapinto vuelve a salir con gomas medias usadas y tanques llenos

El argentino está en el top 10 de la FP1 con el registro logrado en la goma más blanda, justo detrás de Gasly, que fue 16 milésimas más rápido en el compuesto duro.

Verstappen desplaza a Antonelli del 1° lugar

El neerlandés se queda con el mejor registro en la goma roja: 1:45.787. Russell también lo supera al italiano, que ya no está en la pista, pero queda segundo, a cuatro décimas y fracción.

Tiempazo de Colapinto

Franco Colapinto sigue mejorando cada vez que da vueltas y ahora giró en 1:47.523 que lo ubicó en el 7° lugar por detrás de Oscar Piastri.

Continua la práctica libre 1 en Bakú tras el incidente de Antonelli

La repetición permite identificar que Antonelli avisó por radio que perdió la hidráulica y tuvo que estacionar el auto en la curva 7. Desde allí, les hizo señas a los comisarios, que se acercaron rápidamente con los matafuegos. Golpe duro para el líder del campeonato y de la FP1 hasta acá.

Se quedó Antonelli y hay VSC

Antonelli se quedó detenido en la curva 7 con fuego en los frenos traseros. Eso provocó, primero, la bandera amarilla y luego el Virtual Safety Car. El italiano ayuda a los comisarios a mover el auto a una zona segura, tras dejarlo en una vía de escape.

Colapinto sigue subiendo y mejora una vez más su tiempo

Franco Colapinto, uno de los primeros en salir con gomas blandas, marcó un tiempo de 1:48.462 que lo posiciona en el 11° lugar.

Antonelli vuela y quiere demostrar que nadie le sacará el título

Leclerc y Verstappen eran los candidatos al mejor tiempo, pero apareció el italiano con un tiempo de 1:46.265 y les sacó dos décimas al neerlandés y tres al monegasco.

Colapinto mejoró su tiempo y escala al 12° lugar

En su segundo giro, Franco Colapinto mejoró su primera marca establecida y ahora marcó un tiempo de 1:50.405. Arriba, Verstappen y Leclerc se disputan el mejor tiempo, aunque ahora se mete Russell en la pelea, por debajo del neerlandés.

Primer tiempo de Colapinto en la FP1

Franco Colapinto dio su primera vuelta rápida en Bakú y marcó un tiempo alto de 1:55.065 con las gomas medias.

Colapinto sale a la pista con gomas medias

Tanto Colapinto como Gasly salieron al circuito de Bakú con las gomas intermedias para marcar sus primeros tiempos.

Luces verdes: comienza la FP1 en Bakú

Franco Colapinto vuelve a la pista: todos los horarios del GP de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá actividad este jueves en la Fórmula 1 cuando se ponga en marcha el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato que será televisada por Disney+.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Bakú, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 6,003 kilómetros.

La actividad en esta nueva fecha del campeonato iniciará este jueves con las primeras dos prácticas libres. La primera de ella está programada para las 5:30 de la mañana, mientras que la segunda será solo unas horas después, a las 9.

Colapinto atraviesa un gran presente en la Fórmula 1.

Colapinto atraviesa un gran presente en la Fórmula 1.

Al día siguiente, el viernes, los pilotos tendrán la tercera y última sesión de entrenamientos a las 5:30 para terminar de poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que se iniciará a las 9.

Finalmente, la carrera del GP de Azerbaiyán está programada para el sábado a las 8 de la mañana.

Esta fecha cuenta con la peculiaridad de que la carrera será el sábado y no el domingo, ya que el 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán.

Alerta para Colapinto: el viento vuelve a ser una amenaza en Bakú

La Fórmula 1 se prepara para regresar al circuito urbano de Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán y Franco Colapinto tendrá muy presente una variable que ya le jugó una mala pasada. El viento aparece nuevamente como uno de los factores a seguir de cerca durante el fin de semana, especialmente para Alpine, en un trazado donde cualquier pérdida de control puede terminar contra las paredes.

Las previsiones apuntan a ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, una condición capaz de alterar el comportamiento de los monoplazas y complicar especialmente el paso por las curvas. En un circuito urbano como el de Bakú, donde los muros se encuentran prácticamente al límite de la pista, el margen para corregir una maniobra es mínimo y el viento puede convertirse en un factor determinante.

Leé la nota completa

Archivado en

Te recomendamos