La frase de Colapinto que ilusiona a todo Alpine de cara al GP de Azerbaiyán: "Uno de los mejores circuitos para…”

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Azerbaiyán con otro ánimo después del buen rendimiento que mostró Alpine en Madrid. El argentino puso la mira en Bakú y encontró un motivo concreto para ilusionarse: las características del callejero podrían favorecer especialmente al monoplaza francés. Las extensas rectas del trazado y la particular configuración del circuito aparecen como un factor que podría volver a colocar a la escudería en la pelea por los puntos.

Uno de los grandes atractivos de Bakú es su interminable recta principal, que alcanza los 2,2 kilómetros y representa uno de los sectores de mayor velocidad de todo el calendario. Colapinto considera que esa particularidad puede jugar a favor de Alpine y recordó lo sucedido recientemente en Monza, donde las prestaciones del auto en las largas rectas permitieron al equipo mostrarse competitivo: “Creo que, viendo el trazado, probablemente sea uno de los mejores circuitos para nosotros, junto con Monza”, aseguró ante los medios, entre ellos Motorsport.

Colapinto se ilusiona con sumar puntos en Bakú La confianza del argentino también se explica por el cambio que experimentó Alpine respecto de temporadas anteriores. Bakú había representado históricamente uno de los escenarios más complicados para la escudería, pero Colapinto entiende que el comportamiento del actual monoplaza puede modificar completamente ese panorama: “Es bastante extraño pasar de un año en el que este fue el circuito más débil para nosotros como equipo a que sea uno de los más fuertes, o al menos uno en el que esperamos ser bastante fuertes, por las rectas”, explicó.

Colapinto buscará seguir de racha en Bakú y volver a sumar puntos. Instagram @f1 Sin embargo, el piloto argentino sabe que la velocidad máxima no será suficiente para conseguir un buen resultado. El circuito de Bakú también presenta numerosas curvas de 90 grados, donde la capacidad del auto para frenar, traccionar y recuperar velocidad será determinante. A eso se suman las condiciones de temperatura, otro factor que Alpine deberá controlar para encontrar la puesta a punto adecuada durante las diferentes sesiones del fin de semana.