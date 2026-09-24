"Los judíos no son bienvenidos": una deportista argentina anunció su participación en un torneo con un polémico posteo

Un hecho de suma gravedad sacudió al ámbito deportivo nacional. La jugadora amateur de pádel Florencia Guerra Sodero fue apartada de la delegación argentina que participará en el Torneo Panamericano de Clubes en República Dominicana , luego de haber publicado un repudiable mensaje discriminatorio en sus redes sociales.

La controversia se desató cuando la deportista, que compite habitualmente en el circuito de Pilar y El Totoral, celebró su convocatoria con un posteo en su cuenta personal. “Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”, escribió en la primera parte de la publicación, acompañada por una encuesta dirigida a sus seguidores en la que convocó a “amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media”.

La gravedad de las expresiones generó una ola inmediata de repulsa en las plataformas digitales, lo que motivó a la jugadora a eliminar el contenido y dar de baja sus perfiles oficiales. Pese al borrado de la publicación, diversos referentes de la comunicación y el análisis político visibilizaron el caso.

El politólogo y periodista Daniel Lerer , cofundador y director ejecutivo de Media Oriente, tildó los dichos como “ aberrantes expresiones antisemitas ” y acusó formalmente a la jugadora de incitar al odio. A su vez, el conductor Ángel de Brito se sumó a las denuncias públicas catalogando el episodio bajo el rótulo de "Escándalo".

La respuesta institucional y la sanción de la APA

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Frente a la repercusión pública y la gravedad del acto discriminatorio, la Asociación de Pádel Argentino (APA) tomó cartas en el asunto de manera inmediata mediante la difusión de un comunicado oficial en el que anunció duras medidas disciplinarias contra la jugadora.

Ante la repercusión pública y la gravedad del episodio, la Asociación de Pádel Argentino (APA) emitió un comunicado oficial en el que expresó un "repudio categórico" frente a las manifestaciones vertidas por la jugadora en sus redes sociales. La entidad rectora del deporte nacional remarcó su rechazo absoluto a cualquier acto de discriminación e incitación al odio dentro y fuera del ámbito deportivo.

Como consecuencia directa de esta situación, la institución resolvió desafectar a la deportista de la delegación nacional e iniciarle un procedimiento sumarial. La medida se tomó en estricto apego al Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP), instancia en la que Florencia Guerra Sodero tendrá la oportunidad de ejercer formalmente su derecho de defensa mientras avanza el expediente sancionatorio.