¿Mufa o realidad? Qué dijo un importante DT, competidor por el campeonato, del nivel de Independiente Rivadavia

El DT de Argentinos Juniros habló del rendimiento de la Lepra en el fútbol argentino de cara a la recta final por el campeonato.

Independiente Rivadavia está pasando por uno de los mejores años de su historia. El equipo de Alfredo Berti jugó la Copa Libertadores por primera vez, se quedó afuera sin perder en los 90 minutos y actualmente está primero en la tabla anual. De esto habló Nicolás Diez, el entrenador de Argentinos Juniros, y sorprendió a todos en una entrevista.

Nico Diez perdió la final de la Copa Argentina contra la Lepra de Berti en el 2025. El DT sigue dirigiendo al Bicho y está peleando mano a mano el título por tabla anual con Independiente Rivadavia, Vélez y Boca, entre otros. Pero los mencionados son los que tienen más chances. En una nota con ESPN, el exintegrante del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, le dedicó unas palabras al rendimiento del conjunto mendocino. ¿Buscó mufar o es una realidad?

"Los equipos que juegan mejor que Argentinos Juniors son Independiente de Avellaneda, Instituto de Córdoba, Boca y Vélez. Pero el mejor del año es Independiente Rivadavia", manifestó el entrenador de La Paternal.