El pedido de la AFA a River por la despedida de Messi en el Monumental que le cayó pésimo a Di Carlo

La propuesta de Chiqui Tapia durante la reunión del Comité Ejecutivo generó malestar en Núñez y profundizó la tensión entre River y la conducción de la AFA.

La AFA le hizo un pedido especial a River por la despedida de Messi que no le cayó nada bien a Di Carlo.

La despedida de Lionel Messi con la Selección argentina en el Monumental sumó un nuevo capítulo que generó fuerte malestar en River Plate. En las últimas horas trascendió un pedido realizado por Claudio “Chiqui” Tapia durante la reunión del Comité Ejecutivo de AFA: que el club no cobre el alquiler del estadio para el amistoso ante Benín del próximo 6 de octubre y que ese dinero sea destinado a una entidad de beneficencia. La propuesta, que no había aparecido inicialmente en el comunicado oficial, fue incorporada casi 24 horas después y cayó muy mal en Núñez.

El planteo fue realizado directamente a Ignacio Villarroel, vicepresidente primero de River, quien estuvo presente en el encuentro. Tapia le solicitó que transmitiera la propuesta a la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo para que fuera evaluada internamente. Villarroel, según informó Olé, evitó dar una respuesta definitiva porque entendió que una decisión de ese tipo no podía tomarse de manera individual y debía ser analizada por las autoridades del club.

La AFA le pidió a River que no cobre el alquiler del estadio para la despedida de Messi y generó el malestar de Di Carlo La AFA le pidió a River que no cobre el alquiler del estadio para la despedida de Messi y generó el malestar de Di Carlo. Prensa River Plate En River la reacción fue de sorpresa y posteriormente de indignación. El canon por el alquiler del Monumental para el encuentro ante Benín ronda los 500 mil dólares, una cifra que la dirigencia entiende que corresponde cobrar por la utilización del estadio. Además, en Núñez cuestionaron el contexto en el que llegó el pedido, teniendo en cuenta la expectativa que existe por la despedida de Messi y la millonaria recaudación que se proyecta para el evento. Cerca de la dirigencia incluso interpretaron que la propuesta buscaba dejar al club expuesto públicamente.

El malestar se profundizó por otro dato que circula alrededor de la organización del partido. En River remarcan que mientras AFA solicita que el club realice un gesto económico a favor de una entidad benéfica, las entradas para el público tendrán precios elevados, con una popular que rondará los 180 mil pesos. La expectativa es que el amistoso genere una recaudación cercana a los seis millones de dólares, por lo que en Núñez consideran que el pedido de resignar el canon resulta difícil de comprender.

La relación entre Di Carlo y Tapia cada vez más tensa El episodio se suma a una relación que ya venía atravesando un momento de tensión. Durante la reunión del Comité Ejecutivo, River regresó formalmente a ese ámbito después de un período de distancia y presentó un documento crítico con distintos cuestionamientos a la conducción del fútbol argentino, entre ellos aspectos vinculados con el arbitraje y los formatos de los torneos. La postura del club generó respuestas de dirigentes de distintas instituciones, por lo que el encuentro terminó exponiendo una división que promete tener nuevos capítulos.