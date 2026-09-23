Además de Bounou, River tiene en carpeta a un ex Boca ante el futuro incierto de Beltrán

Santiago Beltrán genera una situación que River Plate ya comenzó a contemplar más allá de su presente. El arquero tiene contrato con el club hasta diciembre de 2027, pero las conversaciones para extender el vínculo no avanzan y, además, distintos clubes europeos siguen de cerca su evolución.

Ante ese escenario, la dirigencia trabaja sobre posibles alternativas para el arco. Entre los nombres que aparecen hay dos perfiles muy diferentes: Yassine Bounou, una figura internacional que actualmente juega en Al-Hilal , y Agustín Rossi , un viejo conocido del fútbol argentino y con pasado en Boca.

La aparición de Rossi no es nueva para River . El arquero de Flamengo ya había sido relacionado con el club en anteriores mercados de pases y también estuvo en el radar de Marcelo Gallardo, por lo que su nombre vuelve a surgir ahora en un contexto diferente: la posibilidad de que Beltrán pueda continuar su carrera fuera de Núñez.

Según informó Gustavo Yarroch en ESPN, River tiene a Bounou y Rossi como dos de las alternativas concretas para el puesto si debe salir al mercado por el futuro de Beltrán .

El marroquí, de 35 años, actualmente se desempeña en Al-Hilal y ya manifestó en distintas oportunidades su vínculo afectivo con River. De hecho, Bounou reconoció públicamente su simpatía por el club y su interés en algún momento de vestir la camiseta del Millonario.

¡Atención a los arqueros que dijo @GustavoYarroch que River tendría en el radar en caso de vender a Santiago Beltrán en 2027! Yassine Bounou Agustín Rossi #BuenDíaESPN | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ZmXhxvhcAU

Rossi representa una posibilidad diferente. A sus 31 años, el arquero surgido de Chacarita tiene una extensa experiencia en el fútbol argentino y un conocimiento directo del medio. Su paso más importante en el país fue por Boca, donde disputó 151 partidos y ganó seis títulos.

Además, su futuro en Flamengo aparece como un punto a seguir. El arquero estaría más cerca de alejarse del conjunto brasileño, una situación que podría facilitar que River explore una eventual negociación.

Agustín Rossi, una de las alternativas que analiza River para el arco. EFE

Rossi vuelve a escena

El interés de River por Rossi no es nuevo. El arquero ya había sido sondeado anteriormente y su nombre apareció en diferentes momentos como una alternativa para el arco. Incluso, durante el ciclo de Gallardo, Rossi estuvo entre los jugadores que el entrenador había considerado para reforzar el puesto.

Además, Rossi habló públicamente sobre la posibilidad de jugar en River. Consultado específicamente por esa chance, respondió: “Es difícil. Hoy quizás te digo que no por todo lo que fue el cariño y mi paso por Boca. De acá a un futuro uno nunca sabe”.

Ahora el escenario es diferente. River todavía tiene a Beltrán bajo contrato y pretende avanzar en su renovación, pero mientras analiza qué puede ocurrir con el arquero también comenzó a preparar alternativas. Bounou y Rossi son dos de los nombres que aparecen sobre la mesa, aunque por características, trayectoria y situación contractual representan caminos muy distintos.

La prioridad, de todos modos, pasa por resolver el futuro de Beltrán. Si el arquero continúa, River podrá sostener su proyecto en el puesto. Si finalmente aparece una oferta desde Europa y las partes no alcanzan un acuerdo para extender el vínculo, el club ya tiene identificados dos nombres para comenzar a evaluar cómo reemplazarlo.