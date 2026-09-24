Ojo, Boca: Vasco da Gama anotó para la Sudamericana a un jugador argentino que Riquelme quiso para el Xeneize

Vasco Da Gama anotó a dos jugadores para la serie ante el Xeneize, entre ellos un futbolista que estuvo en el radar de Riquelme en más de una oportunidad.

Boca ya conoce una novedad que puede modificar el escenario de la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. A pocas semanas del primer partido, el conjunto brasileño sumó a su lista a Alan Lescano y Gabriel Pereira, dos futbolistas que no habían podido ser inscriptos para los cuartos de final porque llegaron al club después del cierre de la nómina.

Vasco Da Gama anotó a Alan Lescano para las semifinales de la Sudamericana El nombre que más llama la atención es el de Lescano, un viejo deseo de Juan Román Riquelme y de Boca durante distintos mercados de pases. El mediocampista, que se destacó en Argentinos Juniors, había reconocido a fines de marzo que desde el club de la Ribera se habían comunicado con su representante. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente el futbolista terminó desembarcando en Brasil.

Vasco Da Gama anotó a Alan Lescano para las semifinales de la Sudamericana. @AAAJoficial Lescano se incorporó a Vasco el 9 de septiembre a cambio de una cifra cercana a los siete millones de dólares y rápidamente comenzó a tener protagonismo. Desde su llegada disputó dos encuentros: ingresó durante 17 minutos frente a Gremio y luego fue titular en la goleada 5-0 ante Curitiba, partido en el que además convirtió su primer gol en el Brasileirao. El mercado de Vasco también incluyó a los argentinos Santiago Sosa y Facundo Colidio, aunque este último no podrá participar de la Sudamericana porque había sido anotado por River en los octavos de final.

El otro futbolista habilitado es Gabriel Pereira, un defensor de 1,88 metros que todavía no pudo debutar con la camiseta de Vasco. El zaguero llegó a préstamo desde Copenhague, con un cargo cercano al millón y medio de euros, y busca hacerse un lugar en el fútbol brasileño después de haber emigrado a Europa a los 21 años, cuando defendía los colores de Volta Redonda en la Serie C. Ahora tendrá la posibilidad de integrar la nómina para la serie frente a Boca.