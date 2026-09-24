Vélez apela el fallo y pide la suspensión momentánea de la Copa Argentina: ¿corre peligro el Boca-Racing?

Luego del fallo del Tribunal de Disciplina, Vélez no se quedó de brazos cruzados y apelará el fallo pidiendo que se suspenda momentaneamente la competencia.

Vélez no se resigna después del fallo que mantuvo a Boca en la Copa Argentina y prepara una nueva presentación para intentar cambiar el rumbo de la historia. Según informó el periodista Germán García Grova, el Fortín formalizará mañana su apelación ante el Tribunal de Alzada y, además, realizará un pedido urgente: que se suspendan los efectos deportivos de la resolución y que no se dispute el partido entre Racing y el Xeneize hasta que exista una respuesta definitiva sobre su reclamo.

Vélez apela el fallo y pide la suspensión momentánea de la Copa Argentina #Velez APELA el fallo del Tribunal de Disciplina de AFA.



La presentación formal se dará mañana



Pedido urgente de SUSPENSIÓN

se pide, que se suspendan los efectos deportivos del fallo y la disputa de Racing–Boca, hasta que se resuelva la APELACIÓN.



*La medida no… pic.twitter.com/GWM3HIzDdp — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 24, 2026 La estrategia de Vélez apunta a preservar la llave de la competencia y evitar que se produzca un hecho consumado antes de que se resuelva la apelación. Desde Liniers entienden que, si Boca y Racing finalmente juegan y posteriormente el recurso del Fortín recibe una respuesta favorable, ejecutar esa decisión podría transformarse en una tarea prácticamente imposible. Además, sostienen que una eventual modificación afectaría no solamente al conjunto de La Ribera, sino también a Racing y a los demás equipos involucrados en esa parte del cuadro.

El argumento del club tiene, según la presentación que prepara, sustento en el reglamento. Vélez invocará el artículo 47.1, que contempla la posibilidad de adoptar medidas provisionales con el objetivo de garantizar una correcta administración de justicia y evitar daños irreparables. A su vez, los artículos 58.b y 58.f le otorgan facultades al presidente del Tribunal de Apelaciones para intervenir en situaciones urgentes y para imponer, modificar o dejar sin efecto medidas provisionales.

Se conoció el fallo que definió el futuro de Boca en la Copa Argentina tras el reclamo de Vélez. Fotobaires Uno de los puntos centrales del planteo estará relacionado con el artículo 59. Si bien el apartado 59.1 establece que una apelación no suspende automáticamente los efectos de un fallo, el 59.2 contempla expresamente la posibilidad de suspender su ejecución cuando existe un pedido fundado. En ese sentido, Vélez buscará que la Justicia deportiva tome una determinación antes de que llegue el compromiso entre Boca y Racing, con el objetivo de que el resultado de ese partido no condicione una eventual resolución posterior.

Desde la AFA no prosperaría el pedido de Vélez Sin embargo, mientras el Fortín prepara su presentación, desde el entorno de la AFA habría otra postura. Según contó Hugo Balassone, una fuente de la Asociación del Fútbol Argentino que ya le había anticipado que Boca no sería descalificado cuando se conoció la inclusión de los seis extranjeros en la planilla volvió a comunicarse con él. De acuerdo con lo que informó el periodista, esa misma fuente le aseguró anoche que no existe ninguna posibilidad de que se suspenda el encuentro entre el Xeneize y Racing.