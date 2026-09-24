Exclusivo: el video de la supuesta agresión a un agente de seguridad en el fútbol mendocino

El fútbol mendocino se vio sensiblemente movilizado durante el fin de semana luego de conocerse la suspensión de dos partidos por diferentes hechos que no fueron del todo claros. Uno de los episodios ocurrió en el marco del torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol , en donde se investiga qué fue lo que aconteció concretamente.

El viernes pasado, el árbitro Lionel Casanovas decidió suspender el encuentro que tenían que disputar Gutiérrez Sport Club y Atlético San Martín , por la novena fecha de la primera división , a muy pocos minutos del horario establecido para el inicio.

Según consta en el informe, el evento no se pudo desarrollar por falta de garantías de seguridad luego de que un simpatizante del club local agrediera a un agente en la zona de ingreso a la popular. Sin embargo, aparecieron algunas pruebas que demostrarían lo contrario.

El plantel de Gutiérrez realizó la entrada en calor antes de enterarse la novedad de la suspensión.

Luego de publicar un comunicado para objetar algunos puntos de lo informado por el árbitro del partido, la dirigencia de Gutiérrez , junto con el cuerpo de abogados del club, presentaron a la Liga un video, al que pudo acceder MDZ , con el objetivo de aclarar la situación.

En las imágenes, que fueron obtenidas de una cámara de seguridad ubicada en el ingreso principal al estadio Anselmo Zingaretti , se puede observar el entredicho y un posterior forcejeo entre un simpatizante y algunos agentes de seguridad privada.

Tras el episodio, el juez del encuentro recibió la notificación de la falta de garantías, por lo que decidió levantar planillas y dar por suspendido el encuentro.

Otro hecho que denuncia Gutiérrez

Además del video presentado como prueba, hubo otra situación que llamó la atención en el club anfitrión.

Según comentaron algunos periodistas que fueron a solicitar las formaciones de ambos equipos al vestuario de los árbitros, el propio Casanovas les informó que no podía otorgar la planilla de San Martín, lo que generó mayor incertidumbre en Gutiérrez, al entender que la institución visitante ni siquiera había completado los datos de sus jugadores cuando faltaban pocos minutos para el inicio del partido.

La Liga Mendocina deberá definir si el partido se juega o queda suspendido. Milagros Lostes - MDZ

Por lo pronto, la última palabra la tendrá el Tribunal de Penas de la Liga Mendocina de Fútbol, que deberá determinar a la brevedad qué fue lo que ocurrió y tomar las medidas correspondientes.

Además, la entidad de calle Garibaldi mantendrá en las próximas horas una reunión con los encargados de las empresas de seguridad que prestan servicios a la Liga, con el objetivo de ajustar algunos detalles que objetaron los clubes durante la última reunión del Consejo Directivo.