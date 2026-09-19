Alerta en la Fórmula 1: crece la incertidumbre por las últimas carreras y la FIA ya tiene un plan B

La situación en Medio Oriente encendió las alarmas y la Fórmula 1 analiza distintos escenarios ante una eventual modificación del cierre del campeonato.

El calendario de la Fórmula 1 continúa sin modificaciones, pero la situación de seguridad en Medio Oriente mantiene en alerta a la categoría. Con Qatar y Abu Dhabi programados como los dos últimos destinos de la temporada 2026, la organización sigue de cerca la evolución del conflicto y no descarta tener que tomar una decisión de último momento si las condiciones de la región no permiten garantizar el normal desarrollo de las competencias.

La preocupación aumentó este sábado luego de nuevos ataques reivindicados por los hutíes de Yemen, que aseguraron haber lanzado misiles y drones contra distintos objetivos. Entre los puntos mencionados aparecieron zonas de Riad y una instalación de Aramco en Yanbu. Para la Fórmula 1, el problema no se limita al funcionamiento de los circuitos: el Gran Premio implica el traslado de miles de personas, toneladas de equipamiento, vuelos, rutas logísticas y un operativo que requiere condiciones seguras para funcionar.

Además, existe un antecedente reciente dentro del automovilismo que encendió todavía más las señales de alerta. La FIA decidió retirar a Arabia Saudita del calendario 2026 del Mundial de Rally y trasladó aquella competencia a Italia. La situación es seguida con especial atención por la Fórmula 1, ya que el desembarco de la categoría en Qatar está previsto apenas unas semanas después de aquella fecha originalmente programada para Medio Oriente.

Imola, el gran candidato a cerrar la temporada 2026 de la Fórmula 1 Imola aparece como el gran candidato a cerrar la temporada 2026 de la Fórmula 1. EFE Ante un eventual cambio, Imola aparece como la principal alternativa para el cierre de la temporada. Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, ya había explicado que la decisión dependerá de cómo evolucione la situación y que, si finalmente no fuera posible competir en Medio Oriente, el campeonato podría terminar en Europa. El circuito italiano se mantiene como una opción y podría ocupar el lugar de Abu Dhabi en el mismo fin de semana actualmente reservado para la última carrera.