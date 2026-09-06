La Fórmula 1 prepara un cambio inesperado que podría sacudir el final de la temporada 2026

La guerra en Medio Oriente obligaría a suspender dos carreras. Ante ello, aparece un histórico circuito como reemplazo de la última fecha y podría definir el título de F1.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 podría sufrir un cambio inesperado en su recta final como consecuencia de la guerra en Medio Oriente. A falta de confirmación oficial, el calendario pasaría de las 24 carreras previstas a 22, con la suspensión de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi. En este escenario, el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola aparece como el escenario elegido para cerrar el campeonato el 6 de diciembre.

Imola, el circuito que pica en punta para albergar la última carrera del año El conflicto, que tiene a Estados Unidos e Irán como principales protagonistas, ya provocó modificaciones en el calendario de la Máxima durante este año. El Gran Premio de Arabia Saudita fue suspendido y la fecha de Bahréin debió ser relocalizada: finalmente se disputará el 4 de octubre en Sepang, Malasia, aunque conservará la identidad del emirato. Ahora, la extensión de la guerra amenaza con llevarse por delante las dos últimas citas de la temporada.

El caso más complicado es el de Qatar. En Lusail ya fue cancelada la competencia del Mundial de Resistencia (WEC), mientras que la fecha de MotoGP también se encuentra en duda. En el caso de la Fórmula 1, todo indica que el Gran Premio perdería definitivamente su lugar en el calendario y no habría posibilidad de trasladarlo a otro circuito para mantener las 24 carreras previstas originalmente.

Colapinto volvería a correr en Imola, si la FIA decide que la última carrera se corra allí. Foto: @Alpine F1Team La situación de Abu Dhabi sería diferente. El Gran Premio no podría desarrollarse en el circuito de Yas Marina, pero la identidad de la carrera se mantendría y la fecha podría trasladarse a Imola. De esta manera, el histórico trazado italiano recibiría el cierre de la temporada el 6 de diciembre, en pleno invierno europeo y con temperaturas considerablemente más bajas de las habituales para una competencia de Fórmula 1.

De confirmarse este escenario, Imola volvería a tener un papel central en el campeonato. La última carrera disputada allí fue en 2025, cuando Max Verstappen se quedó con la victoria y Franco Colapinto tuvo su primera participación con Alpine. Además, el circuito de Emilia-Romaña podría convertirse en el escenario donde se defina el título mundial, ya que la competencia se disputaría apenas dos semanas después del Gran Premio de Las Vegas, previsto para el 21 de noviembre.