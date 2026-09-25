La propuesta de Vasco da Gama que rechazó Boca para la semifinal de la Copa Sudamericana

La semifinal de la Sudamericana entre Boca y Vasco da Gama ya tiene fechas, pero todavía mantiene una incógnita importante en la que no hay acuerdo.

San Januario, el estadio de Vasco da Gama, no cuenta con la capacidad mínima que establece el reglamento Conmebol para las semifinales.

Boca Juniors y Vasco da Gama se enfrentarán por las semifinales de la Copa Sudamericana y la serie comenzará el martes 13 de octubre, a las 21.30, en la Bombonera. La revancha será una semana después, el martes 20, a la misma hora, en Brasil, aunque el escenario todavía no fue confirmado.

Juan Román Riquelme participó de la reunión de coordinación que Conmebol realizó en Luque junto con representantes de los cuatro semifinalistas. El principal problema pasa por São Januário, el estadio habitual de Vasco. El escenario tiene una capacidad habilitada de 20.419 espectadores y no alcanza el mínimo de 30.000 que establece el reglamento de Conmebol para las semifinales. Además, el manual de la competencia fija un mínimo de 4.000 localidades para los clubes visitantes en esta instancia.

Boca rechazó la propuesta de Vasco Boca rechazó la propuesta de Vasco y Maracaná aparece como opción para la revancha. Foto: EFE Ante esta situación, Vasco había propuesto utilizar São Januário y ofrecer a Boca una cantidad de localidades inferior a las 4.000 que establece el reglamento, con la condición de que existiera reciprocidad cuando el equipo brasileño visitara la Bombonera. La dirigencia del Xeneize rechazó ese planteo y el club carioca deberá continuar buscando una alternativa para recibir al equipo de Rodolfo Arruabarrena.

El Maracaná aparece como una de las posibilidades, aunque su utilización tampoco está asegurada. Según las informaciones surgidas después de la reunión, el consorcio que administra el estadio -integrado por Flamengo y Fluminense- no tendría previsto cederlo para ese partido debido a la actividad que tendrá Flamengo durante esa misma semana por la Copa Libertadores. Vasco mantiene la intención de jugar en Río de Janeiro y analiza las alternativas disponibles.

Engenhão, la otra alternativa El Estadio Olímpico Nilton Santos, la casa de Botafogo, es otra de las alternativas para la revancha entre Vasco y Boca. Tiene capacidad para 44.661 espectadores. Botafogo Si finalmente no consigue utilizar el Maracaná, el Estadio Olímpico Nilton Santos, conocido como Engenhão y utilizado habitualmente por Botafogo, aparece como otra de las opciones para la revancha. Por ahora, ninguna de las dos alternativas fue oficializada y Vasco continúa con las gestiones para definir el escenario.