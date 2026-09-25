Franco Colapinto se beneficia en Bakú: cambia la parrilla del GP de Azerbaiyán por sanciones a Sainz y Pérez
El español fue sancionado con 5 puestos por no respetar una bandera amarilla y Colapinto sube un lugar en la parrilla del GP de Azerbaiyán.
Franco Colapinto recibió una buena noticia después de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino había terminado décimo en la qualy, pero una sanción posterior a Carlos Sainz modificó la parrilla y le permitió avanzar una posición: largará noveno este domingo en Bakú.
Colapinto había conseguido por sexta vez en la temporada meterse en la Q3 y cerró la clasificación en el décimo lugar. Sin embargo, horas después de la sesión, los comisarios deportivos de la FIA sancionaron a Carlos Sainz con cinco puestos en la grilla y dos puntos en su licencia por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla.
Carlos Sainz no pudo evitar la sanción
La situación se produjo entre las curvas 2 y 3, en los sectores de comisarios 4 y 5. Las banderas amarillas estaban visibles y desde Williams incluso le habían advertido al español por radio: "Yellow ahead, lift". La telemetría determinó que Sainz no redujo de manera significativa su velocidad en el sector 4 y que, incluso, allí registró su mejor tiempo de toda la clasificación.
El piloto de Williams argumentó ante los comisarios que había realizado una reducción "global" de velocidad entre los dos sectores afectados. Sin embargo, los responsables de la FIA consideraron que debía existir una reacción clara ante la bandera amarilla en cada sector. Por ese motivo, aplicaron la sanción de cinco posiciones que estaba contemplada para la infracción.
Sainz había terminado noveno en pista, por delante de Colapinto, pero ahora caerá hasta el decimocuarto lugar. De esta manera, el piloto argentino de Alpine avanzará un puesto y comenzará la carrera desde la novena posición, una situación que le permitirá afrontar el Gran Premio con mejores posibilidades de acercarse a la zona de puntos.
Checo Pérez también fue sancionado
La FIA también sancionó a Sergio "Checo" Pérez con tres posiciones por obstaculizar a Oscar Piastri durante la clasificación. El mexicano estaba preparando una vuelta entre las curvas 18 y 20 cuando quedó sobre la trayectoria del McLaren, que llegaba en un giro rápido y tuvo que levantar el acelerador. Pérez había sido advertido previamente por radio sobre la llegada del australiano y sobre la necesidad de mantenerse a la derecha.
Checo había clasificado vigésimo, aunque las sanciones previas a Fernando Alonso y Lance Stroll ya le permitían avanzar en la grilla. Con su propia penalización, finalmente partirá 18°. Para Colapinto, en cambio, la modificación representa una oportunidad extra: después de haber clasificado décimo, comenzará el GP de Azerbaiyán desde el noveno puesto.