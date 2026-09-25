Hecatombe en la Premier: Manchester City fue declarado culpable de 114 irregularidades financieras y tendrá una sanción histórica
El Manchester City fue declarado culpable de 114 irregularidades financieras y podría recibir quita de puntos retroactiva e incluso perder títulos.
El Manchester City fue declarado culpable de más de un centenar de irregularidades financieras, unos cargos que arrastra desde 2023, según adelantó este viernes The Athletic, la sección deportiva del diario estadounidense The New York Times. Aunque el City había negado reiteradamente las acusaciones, la comisión independiente que falló sobre el caso consideró al club de Mánchester culpable en 114 de las 115 irregularidades en que había sospechas, señalan las mismas fuentes.
Por el momento, no se han formulado sanciones, ya que esto se decidirá en una etapa posterior. Estas sanciones, recogidas en el Manual de la Premier League inglesa, pueden ir desde una mera advertencia a una retirada de puntos en el campeonato o, en el caso más extremo, incluso la expulsión de la competición. Incluso la retirada de puntos puede aplicarse con efectos retroactivos, lo que podría costarle al club hasta la pérdida de algunos títulos, siempre según The Athletic.
Una historia con Manchester City que viene de larga data
La Premier League acusó en febrero de 2023 al City de no proporcionar información financiera precisa ni los detalles correctos de pagos a entrenadores y jugadores entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, de no cumplir con el 'fair play' financiero de la UEFA entre 2009 y 2018, y con el de la Premier League en las campañas 2015-2016 y 2017-2018.
Igualmente, de no cooperar con las investigaciones de la Premier que se desarrollaron entre diciembre de 2018 y febrero de 2023. El City negó todos los cargos y contrató a algunos de los mejores abogados especializados en deporte en el Reino Unido para tratar de limpiar su nombre y evitar las sanciones.
En la década que ha investigado la Premier League, es decir, entre la campaña 2009-2010 y la 2017-2018, el City ganó tres ligas, una Copa de Inglaterra y tres Copas de la Liga.
Las sanciones que prevé la Premier League par el Manchester City
La regla W.51 de la Premier League contempla desde amonestaciones y sanciones económicas hasta la deducción de puntos o incluso la expulsión de la liga, medidas que pueden combinarse o complementarse con otras que el panel considere apropiadas. Una eventual quita de puntos podría aplicarse de forma inmediata o retroactiva, aunque James Hill, director jurídico especializado en regulación deportiva de Onside Law, explicó a The Athletic en 2023 que lo esperable sería que se aplicara en adelante.
“A los paneles no les gusta decidir títulos mediante un proceso judicial”, señaló, al considerar que hacerlo no supondría “un castigo real y tangible para el club”. Cualquier sanción deberá ser proporcional a las infracciones determinadas para evitar que sea revocada en una eventual apelación, que el Manchester City prevé presentar. En tanto, el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, reconoció recientemente que el proceso “tardó más de lo esperado”, aunque defendió que permitir que siguiera adelante era la “única vía posible”.
Fuente: EFE