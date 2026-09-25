La lapidaria frase de Pep Guardiola sobre el caso del Manchester City por irregularidades financieras

Guardiola había anticipado su postura en caso de que los dirigentes del Manchester City le hubieran mentido y luego defendió al club de las acusaciones.

Las frases de Guardiola sobre las acusaciones de infringir el Fair Play financiero vuelve a cobrar fuerza tras el escándalo del Manchester City.

El Manchester City quedó en el centro del escándalo en Inglaterra después de que una comisión independiente lo encontrara culpable de 114 de las 115 acusaciones financieras que había presentado la Premier League. En medio del impacto que genera el fallo, una frase que Pep Guardiola pronunció cuando las acusaciones todavía estaban lejos de resolverse volvió a cobrar protagonismo.

Cuando los Citizens atravesaban uno de sus primeros grandes cuestionamientos por sus cuentas, Guardiola había sido contundente al explicar por qué defendía públicamente a la institución. En mayo de 2022, el entrenador aseguró: "Si me mienten, al día siguiente no estoy aquí". El español explicó que preguntaba directamente a los dirigentes cuando el club era acusado y que confiaba en las respuestas que recibía.

Qué había dicho Guardiola en 2022 sobre los cuestionamientos al City Pep Guardiola, en mayo de 2022 sobre las reglas financieras Diario Marca "¿Por qué defendí al club y a la gente? Porque trabajo con ellos. Cuando son acusados de algo les pregunto: 'Cuéntenme sobre eso'. Me lo explican y les creo", había señalado Guardiola. Y agregó que había puesto "mi fe" en los dirigentes porque creía en ellos "al 100 por ciento desde el primer día".

La situación cambió de dimensión en febrero de 2023, cuando la Premier League acusó formalmente al Manchester City de más de 100 incumplimientos de sus normas financieras entre 2009 y 2018 y derivó el expediente a una comisión independiente. En aquella conferencia, Guardiola volvió a ponerse del lado del club y afirmó: "Estoy completamente convencido de que seremos inocentes". También sostuvo que el City ya estaba siendo condenado públicamente antes de poder defenderse.

Los dichos de Pep cuando la audiencia por el Fair Play financiero ya era un hecho Guardiola, en agosto de 2024, sobre la audiencia contra el City por el Fair Play Financiero Diario AS El entrenador incluso sostuvo en 2023 que esperaría la resolución del proceso y que aceptaría lo que determinara el juez. En noviembre de ese año, cuando le preguntaron por una eventual sanción después de la penalización recibida por Everton, diferenció ambos casos y pidió esperar el veredicto sobre las 115 acusaciones contra su equipo. "Deseo de todo corazón que vayamos al juicio, ante el panel independiente, y lo repito, independiente, y que cuanto antes se dé a conocer lo que ocurrió. Y aceptaremos, como siempre lo hemos hecho, el veredicto".