"Me dolió mucho lo que hizo Estudiantes": Marco Ruben le puso picante a la Supercopa Internacional entre Central y el Pincha

Marco Ruben recordó el polémico pasillo de espaldas de Estudiantes y aseguró que será una motivación para Rosario Central en la final de este sábado.

Rosario Central y Estudiantes se preparan para disputar este sábado la final de la Supercopa Internacional, pero el partido tendrá un condimento especial por todo lo ocurrido entre ambos equipos en los últimos enfrentamientos. En ese contexto, Marco Ruben habló de la importancia del duelo y dejó en claro que el recuerdo del polémico pasillo de espaldas será una motivación extra para el Canalla.

"Fuimos entrenando y compartiendo sensaciones. Lo importante es estar concentrados, pensando. Es una final. Es un partido al que hay que darle mucha importancia", expresó el delantero en diálogo con Canal 3 de Rosario. Y agregó: "La gente de Central lo toma como un partido muy especial, más allá de la estrella".

El recuerdo que todavía está presente Marco Ruben calentó la previa de la final Rosario Central-Estudiantes. @AntesDeSalir Ruben se refirió puntualmente al episodio ocurrido en el Gigante de Arroyito durante los octavos de final del Clausura 2025, cuando los futbolistas de Estudiantes realizaron el recordado pasillo de espaldas al plantel de Rosario Central. El gesto se produjo después de que el Canalla fuera reconocido por AFA como ganador de la tabla anual de aquella temporada.

"Queremos ganar esta final por orgullo propio, por lo que pasó hace un tiempo con ellos. Todo suma. Tiene que ser un motor importante para nosotros", sostuvo el histórico goleador. Y fue todavía más contundente al recordar sus sensaciones: "A mí me dolió mucho, creo que al hincha también. Si lo tomamos para bien, que nos dé fuerza positiva para este partido, mucho mejor".

El duelo de este sábado será además el cuarto enfrentamiento mano a mano entre Central y Estudiantes en los últimos años. El primero fue en los octavos del Apertura 2025, con triunfo del Canalla por 2-0 en Arroyito. Luego, el Pincha ganó 1-0 en la misma instancia del Clausura 2025, en el partido del polémico pasillo, mientras que en la actual Copa Argentina volvió a imponerse, esta vez por 3-0 en los 16avos de final disputados en el estadio Mario Alberto Kempes.