Qué dijo Colapinto sobre la advertencia de Briatore a los fans argentinos por los ataques a Gasly

La polémica que se inició después del Gran Premio de España sumó un nuevo capítulo esta semana. Pierre Gasly denunció que recibió mensajes agresivos y amenazas en redes sociales después del episodio que protagonizó con Franco Colapinto en Madrid, una situación que también alcanzó a integrantes de su familia.

El francés quedó en el foco de las críticas de algunos seguidores argentinos luego de que, en las vueltas finales de aquella carrera, no cediera su posición a Colapinto pese a que el argentino reclamaba por radio. Durante la semana, Gasly contó el alcance que tuvieron los mensajes recibidos y cuestionó especialmente que las agresiones hayan llegado hasta personas de su entorno.

A partir de esa situación, Flavio Briatore hizo un pedido público a los aficionados argentinos y advirtió que Alpine podría limitar el contacto de Colapinto con los medios de comunicación del país si los ataques continúan.

“Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problema con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales”, expresó Briatore en diálogo con ESPN Argentina. El asesor ejecutivo de Alpine planteó incluso una posible consecuencia para el vínculo de Colapinto con la prensa. “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos”, advirtió.

Franco Colapinto se refirió a los ataques contra Gasly y a la advertencia de Briatore.

Briatore fue todavía más específico al referirse a los medios argentinos: “Veo mucho enojo de los hinchas una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina. Pararemos todo porque no tiene sentido lo que leemos ahí”.

El dirigente italiano también aprovechó para destacar el presente de Colapinto y pedir que el acompañamiento al piloto no implique ataques hacia sus compañeros. “Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo”, afirmó.

Briatore apuntó contra los fans de Colapinto y habló del cruce con Gasly

Qué dijo Colapinto sobre la situación en Alpine

Después de las declaraciones de Briatore, Colapinto fue consultado este viernes en Bakú durante su encuentro con los medios. La pregunta apuntó directamente a la posibilidad de que Alpine reduzca sus actividades con la prensa argentina. “Tendría menos actividades con los medios si fuera así”, respondió inicialmente el piloto, con una cuota de humor. Pero luego dejó de lado la broma para referirse al problema de fondo.

“Creo que es algo que nadie quiere. Todos tenemos que trabajar duro para mejorarlo en todos los aspectos del deporte”, sostuvo Colapinto. El argentino ya había condenado los ataques contra Gasly antes de que Briatore realizara su advertencia. “Creo que mucha gente le estuvo enviando mensajes y, por supuesto, no está bien. Nunca es agradable recibir ese tipo de cosas y, especialmente, aún menos cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo, y somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien”, había señalado.

El pedido de Colapinto a los aficionados

El piloto de Alpine también remarcó que las diferencias que puedan producirse durante una carrera no deberían trasladarse a las redes sociales. Para explicar que no se trata de un problema exclusivo de su entorno, recordó otros episodios de hostigamiento que involucraron a protagonistas de la Fórmula 1. “Siempre estamos trabajando como equipo y no es agradable verlo, así que espero que puedan dejar de hacerlo. Lo mismo que les ha pasado a otros pilotos”, manifestó.

En ese sentido, mencionó el caso de Yuki Tsunoda y los ataques que recibieron los comisarios después de la sanción que le impusieron en Zandvoort. “Y pasa mucho con los aficionados en Fórmula 1, en cualquier deporte. Hoy en día es algo muy habitual. Lamentablemente, no debería ser algo habitual y definitivamente se debería prestar más atención a las cosas, a las palabras que salen de los teclados de todo el mundo”, explicó.

Colapinto también marcó cuál considera que debería ser la manera de acompañar a Alpine y a sus pilotos: “La manera de apoyarnos como equipo es empujar al equipo hacia adelante y mantenernos fuertes juntos”.