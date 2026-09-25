Sigue la pica en Alpine: Gasly apuntó contra Colapinto y lo culpó por perder su mejor vuelta

Pierre Gasly terminó séptimo en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 , pero se quedó con la sensación de que podía haber conseguido un resultado superior. El piloto francés de Alpine apuntó contra Franco Colapinto por una situación que, según explicó, condicionó su vuelta más rápida en la Q3.

El incidente ocurrió durante el primer intento de la última instancia clasificatoria, cuando el argentino se pasó de largo en la curva 15 y terminó en la escapatoria tras bloquear el neumático delantero derecho. Gasly venía detrás y consideró que esa maniobra afectó sus posibilidades de completar una vuelta competitiva.

El francés aseguró que perdió tiempo en ese sector y que, además, no pudo aprovechar el rebufo en la recta posterior. En sus declaraciones ante los medios, dejó en claro su malestar por lo sucedido y sostuvo que tenía potencial para acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

Colapinto siguió de largo y tuvo que bloquear para evitar un choque contra el muro en la Q3

"Sinceramente, estoy muy contento con el trabajo que hicimos con el equipo durante todo el fin de semana. Buen equilibrio, un gran auto y logramos llegar a la Q3 con bastante comodidad ", comenzó Gasly al analizar su desempeño en Bakú.

Sin embargo, enseguida se refirió a la maniobra de su compañero de equipo y a las consecuencias que tuvo para su propio intento: "Tuvimos una Q3 un poco desafortunada: Franco se salió de pista en la curva 15 durante mi vuelta más rápida, y yo estaba a 2,5 segundos de conseguir un rebufo en la recta de atrás, así que perdí dos décimas en la curva 15".

El francés también remarcó que la falta de ese rebufo le impidió aprovechar la recta para ganar velocidad. "Además, me quedé un poco solo en esa recta, así que creo que Lewis estaba a nuestro alcance; incluso podíamos haber conseguido un sexto puesto", agregó, en referencia a Lewis Hamilton.

El segundo intento tampoco le permitió mejorar

Gasly también se refirió a lo sucedido durante su segunda oportunidad en la Q3, que tampoco pudo completar como esperaba. En ese caso, el inconveniente estuvo relacionado con una salida de pista de Lando Norris, que condicionó el desarrollo de la vuelta.

"En el segundo intento, Lando se fue recto, así que todo terminó después de la curva tres. Teniendo eso en cuenta, sigo muy contento con el séptimo puesto", explicó el piloto francés.

De esta manera, Gasly consideró que hubo dos situaciones que limitaron sus posibilidades de mejorar el resultado final. Pese a ello, destacó el rendimiento del Alpine y valoró haber alcanzado la última instancia de la clasificación con comodidad.

Qualifying in Baku pic.twitter.com/sRfyWSYIsS — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 25, 2026

La confianza de Gasly con Alpine para la carrera en Bakú

Más allá de las quejas por lo sucedido con Colapinto, el francés destacó el trabajo realizado por el equipo durante las sesiones previas en el circuito urbano de Bakú. Según explicó, el equilibrio del auto le permitió afrontar con confianza las exigencias de una pista que requiere precisión en las frenadas y en los sectores más estrechos.

"Debo decir que estoy muy contento con el equilibrio que conseguimos aquí, porque necesitas tener confianza para frenar al límite y tirar el auto en las curvas, y obviamente eso fue lo que pasó", señaló.

Gasly también consideró que todavía había margen para mejorar el rendimiento del monoplaza. "Con los neumáticos fríos, etc., a veces todo se siente desordenado, pero una vez que llegamos a la ventana adecuada, diría que el auto se comportó bastante bien".

Y concluyó con una estimación de lo que podría haber conseguido sin los inconvenientes: "Y, como digo, creo que había siete décimas por ganar, lo que nos habría dejado a cuatro décimas de los puestos P2 y P3. En un circuito como este, es un buen resultado. Creo que hay muchos aspectos positivos y, además, esto me da mucha confianza para mañana", cerró.