La primera referencia de Alpine en Bakú: cómo fue el "cara a cara" de este jueves entre Colapinto y Gasly

El primer día de actividad dejó diferencias entre los dos pilotos de la escudería, con una tendencia que se repitió en ambas sesiones.

El inicio de la actividad en Bakú dejó una primera referencia dentro de Alpine: Pierre Gasly fue el piloto más rápido de la escudería en las dos prácticas libres, aunque Franco Colapinto también consiguió ubicarse en la zona alta de la mitad de la parrilla durante la segunda sesión.

La jornada tuvo dos caras para el equipo de Enstone. En la primera práctica, ambos quedaron retrasados en la clasificación, mientras que en la segunda lograron acercarse al grupo de adelante. Gasly terminó séptimo y Colapinto undécimo, en una sesión mucho más representativa del rendimiento que pueden mostrar durante el resto del fin de semana.

La diferencia entre los dos fue de 0.636 segundos en la FP2, después de que en la primera tanda el francés también había superado al argentino. Los resultados, de todos modos, estuvieron condicionados por los distintos programas de trabajo y compuestos utilizados.

The sun sets on our practice Thursday pic.twitter.com/L2aiUa1YaU — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 24, 2026 Gasly encontró primero el ritmo de Alpine La primera referencia llegó con Gasly. El francés marcó 1:47.043 en la FP1 y quedó 16°, mientras que Colapinto registró 1:47.523 para terminar 18°. La diferencia fue de 480 milésimas, aunque el argentino realizó su mejor vuelta con neumáticos blandos y su compañero lo hizo con duros.

La situación cambió de manera importante en la segunda práctica. Gasly consiguió un 1:44.843 que lo colocó séptimo, mientras que Colapinto terminó 11° con 1:45.479. Más allá de las posiciones, el resultado de la FP2 le permitió a Alpine aparecer nuevamente como una de las escuderías capaces de acercarse a los equipos de punta.