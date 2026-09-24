La Fórmula 1 vuelve a Bakú, el circuito que combina una recta interminable con una curva de apenas 7,6 metros

La Fórmula 1 regresa este fin de semana a uno de los escenarios más particulares de su calendario . El circuito urbano de Bakú , en Azerbaiyán, cumple una década desde su estreno en la categoría y vuelve a poner a prueba a los pilotos con una combinación poco habitual: una larguísima recta junto al mar, frenadas exigentes y un sector tan estrecho que cualquier error puede terminar contra las barreras.

La pista tiene 6,003 kilómetros y 20 curvas. Su recorrido atraviesa sectores modernos de la ciudad, bordea el paseo marítimo del Mar Caspio y se interna en el casco antiguo de Icheri Sheher, donde aparecen algunas de las partes más reconocibles del trazado. Allí, las diferencias entre un monoplaza rápido en recta y otro eficiente en las curvas pueden quedar expuestas en cuestión de segundos.

Bakú recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 2016, cuando la competencia se disputó bajo el nombre de Gran Premio de Europa. Un año después pasó a formar parte del calendario como Gran Premio de Azerbaiyán y, con la excepción de 2020 por la pandemia de COVID-19, se mantuvo desde entonces como una de las citas habituales de la temporada.

Una de las características que distingue a Bakú es el contraste entre sus diferentes sectores. La recta principal, que se extiende durante aproximadamente 2,2 kilómetros a lo largo del paseo marítimo , ofrece grandes oportunidades para aprovechar el rebufo y buscar adelantamientos antes de la primera curva.

Ese tramo obliga a los equipos a tomar una decisión compleja durante la puesta a punto. Necesitan suficiente carga aerodinámica para que el auto sea competitivo en las zonas lentas y técnicas, pero al mismo tiempo deben reducir la resistencia al aire para no quedar demasiado expuestos en la extensa recta.

La consecuencia es un circuito en el que el rendimiento puede cambiar radicalmente de un sector al siguiente. Un auto que pierde tiempo en las curvas puede recuperarlo con velocidad punta, mientras que otro que sea fuerte en la parte más trabada puede quedar vulnerable cuando los pilotos vuelven a acelerar.

La curva del castillo, el sector que no perdona

En medio de ese contraste aparece uno de los lugares más reconocibles del trazado: el sector de las curvas 8, 9 y 10, que atraviesa las murallas medievales del casco antiguo. Allí se encuentra la denominada curva del castillo, una de las zonas más estrechas de todo el calendario de la Fórmula 1.

La curva 8 tiene apenas 7,6 metros de ancho y prácticamente no ofrece espacio para que dos autos circulen en paralelo. Los pilotos llegan a unos 100 km/h y deben afrontar el giro en una trayectoria muy precisa para conservar velocidad sin acercarse demasiado a las barreras.

La famosa y peligrosa "curva del castillo" en el circuito de Bakú. Shutterstock

Charles Leclerc conoce especialmente bien las dificultades de ese sector. Durante la clasificación de 2019, el piloto de Ferrari chocó contra las protecciones en la curva 8 cuando disputaba la Q2. Después del accidente, realizó una autocrítica que quedó asociada a aquel episodio: "Soy un estúpido". La sesión había tenido además otro accidente, protagonizado por Robert Kubica durante la Q1.

Una pista acostumbrada a cambiar el guion

La historia reciente del Gran Premio explica por qué Bakú suele ser un escenario difícil de anticipar. En 2017, Daniel Ricciardo ganó después de largar décimo en una carrera marcada por incidentes, mientras Lance Stroll terminó tercero con Williams. Un año después, Valtteri Bottas perdió una victoria que parecía encaminada tras sufrir un pinchazo a tres vueltas del final y Lewis Hamilton heredó el triunfo.

En 2021 también hubo un giro inesperado. Max Verstappen y Lance Stroll sufrieron problemas con sus neumáticos, lo que obligó a detener la carrera. En la reanudación, Hamilton se salió en la primera curva después de seleccionar accidentalmente una configuración de frenado que describió como "mágica", y Sergio Pérez terminó llevándose la victoria.

La edición de 2024 volvió a ofrecer una definición particular: Oscar Piastri superó a Leclerc para quedarse con el liderazgo y ganar para McLaren, mientras que un choque entre Carlos Sainz y Sergio Pérez en la pelea por el tercer puesto permitió que George Russell subiera al podio. En 2025, en cambio, Max Verstappen dominó de principio a fin y completó un Grand Slam, con Russell segundo y Sainz tercero.

Colapinto vuelve a un circuito que conoce bien

Para Franco Colapinto, el Gran Premio de Azerbaiyán tendrá además un componente especial. El argentino disputará por tercera vez la carrera y ya sabe lo que significa ser competitivo en este trazado. En 2024, cuando corría para Williams, Colapinto tuvo un accidente durante los entrenamientos, pero logró recuperarse en la clasificación y completó una muy buena carrera. Terminó octavo y consiguió sus primeros cuatro puntos en la Fórmula 1, en apenas su segunda participación en la categoría.

Franco Colapinto sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1 en el circuito de Bakú. Foto: @WilliamsRacing

La historia fue diferente en 2025, ya con Alpine. El argentino finalizó decimonoveno en una carrera en la que el rendimiento del monoplaza condicionó sus posibilidades. Ahora regresa a Bakú con otra experiencia en la categoría y después de haber acumulado 27 puntos en las primeras 14 fechas de 2026.

El desafío será adaptarse nuevamente a un circuito que no ofrece demasiadas oportunidades para corregir un error. La extensa recta puede favorecer los adelantamientos, pero el paso por el casco antiguo exige precisión absoluta. En Bakú, una vuelta puede comenzar con los autos lanzados a máxima velocidad y terminar, pocos segundos después, entre murallas y barreras con apenas unos centímetros de margen.

Cronograma y horarios del GP de Azerbaiyán

La actividad del Gran Premio de Azerbaiyán comenzará el jueves con la primera práctica libre, prevista para las 5:30 de Argentina. La segunda sesión de entrenamientos se realizará ese mismo día a las 9.

El viernes tendrá lugar la tercera práctica libre, también a las 5:30, mientras que la clasificación se disputará a las 9. La definición de la grilla será clave en un circuito donde la posición de partida puede tener un peso importante, aunque la extensa recta ofrece posibilidades de adelantamiento.

WE ARE SO BAKU!



It's Race Week on the streets of Azerbaijan's capital #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/j0RtQKi2fK — Formula 1 (@F1) September 21, 2026

Finalmente, la carrera del GP de Azerbaiyán se disputará el sábado y comenzará a las 8 de la mañana, hora argentina.