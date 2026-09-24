Colapinto fue autocrítico tras las prácticas y marcó el gran objetivo de Alpine en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto analizó su rendimiento, reconoció que todavía no se siente cómodo con el auto y fue claro sobre lo que busca junto a Alpine en Bakú.

Franco Colapinto cerró la jornada de entrenamientos en Bakú con una sensación agridulce. El argentino terminó 11° en la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán y, aunque Alpine mostró un ritmo competitivo con Pierre Gasly, todavía siente que tiene margen para extraer más del monoplaza. Por eso, lejos de conformarse, fue autocrítico y explicó qué aspectos deberá mejorar antes de la clasificación.

Colapinto, autocrítico pese a mostrar un buen ritmo en las prácticas El piloto argentino destacó que la evolución de la pista ayudó al equipo francés, especialmente después de una primera sesión en la que el asfalto estaba muy sucio y con poca adherencia: “Creo que nos está ayudando la mejora de pista, porque estaba muy sucio y a nuestro auto le venía peor. Ahora mejor. Dimos un pasito con el auto, pero falta un poco, no me siento muy cómodo”, explicó el pilarense.

Colapinto hizo una contundente autocrítica tras la jornada de jueves en Bakú. X @AlpineF1Team La principal preocupación del argentino pasa por recuperar la consistencia que mostró en otros circuitos. Según explicó, todavía le cuesta extraer todo el potencial del Alpine en dos sectores fundamentales del trazado callejero: las frenadas y las entradas a las curvas: “Entender el porqué no estoy consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de los frenajes y de las entradas de curva, donde me está costando un poco”, reconoció.

Mientras Colapinto finalizó 11°, Pierre Gasly volvió a entregar una referencia positiva para Alpine al ubicarse séptimo. El rendimiento del francés mantiene la expectativa dentro de la escudería, que buscará aprovechar las características de Bakú para volver a meterse en la pelea por los puntos. Ahora, el argentino tendrá una última oportunidad para trabajar sobre los detalles que todavía le impiden sentirse completamente cómodo con el monoplaza.