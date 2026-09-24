Tras las amenazas a Gasly, aparecieron desopilantes comentarios en las redes de Alpine: "Cuiden al GOAT"

Las publicaciones de Alpine en las redes sociales en las que aparece Pierre Gasly volvieron a convertirse en un espacio elegido por los fanáticos argentinos para dejar sus mensajes. Esta vez, las respuestas se caracterizaron por el humor, los elogios y algunas comparaciones tan exageradas como llamativas.

La situación se produce pocos días después de la polémica que involucró al francés y a Franco Colapinto durante el Gran Premio de España. Después de aquel episodio, Gasly denunció haber recibido ataques y amenazas en redes sociales que incluso alcanzaron a integrantes de su familia y a su novia.

El piloto de Alpine marcó una diferencia entre las críticas propias de la exposición de la Fórmula 1 y los mensajes dirigidos contra sus seres queridos. "Hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia", había señalado.

"Recién vuelvo de hacerme una resonancia, me rompí las muñecas aplaudiéndote Gasly ", escribió un usuario. Otro apeló a una mezcla de expresiones argentinas y españolas: "Joder Pierre, qué manejo del coche tío, he flipao, a por podio ostia. Saludos de Neuquén".

Con ese antecedente todavía reciente, las publicaciones de Alpine en las que aparece Gasly recibieron una gran cantidad de comentarios argentinos. Lejos de las agresiones denunciadas por el francés, muchos usuarios eligieron un tono irónico para destacar su rendimiento y hasta bromear con la relación del piloto con el país.

También aparecieron mensajes dirigidos directamente al administrador de la cuenta de Alpine . "Bue día admin, ¿cómo está Pierre? ¿Ya desayunó su croissant? Cuiden al GOAT", publicó un seguidor. La exageración también estuvo presente en los comentarios sobre el rendimiento del francés. "No sé si veía un cohete o el monoplaza de Pierre, qué locura", escribió otro usuario.

"Pierre":

Por los comentarios sobre respuestas a las publicaciones de Alpine pic.twitter.com/KhrjzUmnK9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 24, 2026

Fangio, Messi y un nuevo ídolo argentino

La creatividad de los fanáticos también llevó las comparaciones mucho más lejos. Uno de los comentarios vinculó a Gasly con dos de las principales referencias del automovilismo argentino: "Mi abuelo vio a Fangio, mi mamá a Reutemann. ¿Yo? Al mejor del mundo, Gasly". Otro usuario directamente armó su propio podio histórico de la Fórmula 1: "1)Pierre, 2)Fangio, 3)Schumacher. Ese es mi top 3 de la historia. Senna casi entra, ¿pero a quién sacás?".

Las referencias al deporte argentino también alcanzaron a Lionel Messi. "Los argentinos tenemos un 10 con Messi y un 10 con Pierre, qué suerte tenemos, hacete ciudadano argentino. Sos nuestro ídolo", escribió un fanático.

La recepción incluyó comentarios vinculados a las actuaciones de Gasly en pista. "Sigo sin recuperar la voz de lo que grité por la pole de Pierre", señaló otro seguidor.

Pierre Gasly sigue recibiendo comentarios de los hinchas argentinos. X @F1

Colapinto también apareció en los mensajes

La presencia de Franco Colapinto en Alpine hizo inevitable que el argentino también apareciera entre las respuestas. Algunos usuarios aprovecharon las publicaciones de Gasly para bromear con la convivencia entre ambos dentro del equipo. "Vamos Franco, cuidale la espalda a Pierre como te pedimos siempre los argentinos", fue uno de los mensajes. Otro, en tanto, escribió: "Pierre, Argentina te ama. Nunca dejes pasar a Franco, ¡seguí así!".

Los comentarios aparecen después de que Flavio Briatore pidiera a los seguidores argentinos que respaldaran a Colapinto de manera respetuosa y cuestionara los ataques dirigidos contra Gasly. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, también condenó públicamente las amenazas contra el francés y su familia.

Mientras la polémica deportiva entre los dos pilotos quedó atrás, las redes de Alpine siguen mostrando una particular interacción entre Gasly y los fanáticos argentinos.